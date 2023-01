Barcelona enfrenta Betis em semifinal da Supercopa da Espanha 2023

Na tarde desta quinta-feira, 12 de janeiro de 2023, as equipes de Barcelona e Betis se enfrentam na semifinal da Supercopa da Espanha no Estádio Internacional Rei Fahd, na Arábia Saudita. Em partida única, a bola vai rolar às 16h (Horário de Brasília) para definir quem vai jogar a final. Aqui está tudo o que você precisa para assistir ao jogo de hoje.

O vencedor enfrenta o Real Madrid na final da Supercopa da Espanha no próximo fim de semana.

Leia também: História do Barcelona: o clube que revolucionou o futebol

Onde assistir jogo do Barcelona hoje na Supercopa

O jogo do Barcelona e Betis na Supercopa da Espanha hoje tem transmissão do STAR+ às 16h.

Sem transmissão na TV, o torcedor vai precisar sintonizar a plataforma de streaming para acompanhar a semifinal da Supercopa da Espanha.

Quem já é membro pode acessar pelo site ou no aplicativo para celular, tablet ou smartv. Para se tornar membro da plataforma é só acessar o site site ou aplicativo e encontrar o melhor pacote para o bolso.

+ Dez jogadores que defenderam Atlético de Madrid e Barcelona

Barcelona x Betis

Líder do Campeonato Espanhol com 41 pontos, três de vantagem perante o Real Madrid, o Barcelona vem de vitória diante do Atlético de Madrid no clássico espanhol com gol de Ferran Torres. O time soma até aqui 13 vitórias, dois empates e uma derrota na temporada.

O elenco vai buscar o 14º título da Supercopa da Espanha. Para o jogo desta quinta-feira o técnico Xavi não tem novos desfalques.

Escalação do Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Araújo, Christensen, Balde; Gavi, Busquets, Pedri; Raphinha, Lewandowski e Dembele.

No fim de semana o Betis venceu o Rayo Vallecano por 2 a 1, jogando fora de casa. Na classificação do Campeonato Espanhol o elenco verde está em quarto lugar com 28 pontos, somados em oito vitórias, quatro empates e quatro derrotas na temporada. Se vencer, vai buscar o primeiro título e a sua segunda final da história.

Akoukou, Camarasa e Sabaly são desfalques.

Escalação do Betis: Silva; Miranda, González, Pezzella, Ruibal; Guardado, William Carvalho, Canales, Fekir; Borja Iglesias e Luiz Henrique.

Final da Supercopa vai ser no domingo

O vencedor do duelo entre Barcelona e Betis vai enfrentar o Real Madrid no domingo, 15 de janeiro, com horário a ser definido.

A disputa vai ser no Estádio Internacional Rei Fahd, na Arábia Saudita, entre os dois finalistas. A competição é jogada em outra localidade desde a temporada passada. Em 2019 a Real Federação Espanhola de Futebol fez um acordo com as autoridades do país árabe para que a Supercopa fosse jogada lá. Porém, por conta da pandemia, a competição só aconteceu em 2022.

No ano passado, o Real Madrid foi campeão ao vencer o Athletic Bilbao, conquistando o 12º título da história.

🔥 𝐒𝐔𝐏𝐄𝐑𝐂𝐎𝐏𝐀 𝐃𝐀 𝐄𝐒𝐏𝐀𝐍𝐇𝐀 𝟐𝟎𝟐𝟑 🏆 pic.twitter.com/id1KQ3nbYn — FC Barcelona (@fcbarcelona_br) January 11, 2023

O que é a Supercopa?

Em formato diferente, a Supercopa da Espanha reúne o campeão e o vice do Campeonato Espanhol, além do vencedor e do segundo lugar da Copa do Rei em disputas acirradas pelo título da temporada.

A Supercopa é realizada pela Real Federação Espanhola de Futebol desde 1982. Antigamente, o torneio reunia somente os campeões da La Liga e da Copa do Rei para saber quem tomaria o posto de melhor time da Espanha.

Os quatro times jogam a semifinal, onde os vencedores vão para a final do torneio em partida única.

O Barcelona é o maior campeão com 13 títulos, enquanto o Real Madrid tem 12 conquistas. Athletic Bilbao e Deportivo La Coruña se mantém empatados com 3 taças cada um.

Você também vai gostar de ler:

Campeonato Pernambucano 2023: onde assistir os jogos e como funciona

Campeões do Campeonato Espanhol na história