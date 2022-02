Onde assistir ao jogo do Barcelona hoje. Foto: Reprodução / Miguel Ruiz - FC Barcelona

Jogo do Barcelona x Athletic Bilbao hoje onde assistir e horário ao vivo

O Barcelona enfrenta o Athletic Bilbao neste domingo, 27/02, jogando no Camp Nou, a partir das 17h (horário de Brasília) pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol. Onde vai passar o jogo do Barcelona hoje ao vivo o torcedor descobre a seguir.

Onde vai passar jogo do Barcelona hoje

O jogo do Barcelona e Athletic Bilbao hoje, domingo, dia 27 de fevereiro, vai passar apenas no streaming Star +, a partir das 17h no horário de Brasília.

Data: 27/02/2022

Horário: 17h (Horário de Brasília)

Local: Camp Nou, cidade de Barcelona

Transmissão: Star +

A plataforma do streaming Star + pode ser assinada através do portal oficial (www.starplus.com) ou aplicativo pelos seguintes valores de R$32,90 até R$45,90 por mês.

Escalação do Barcelona x Athletic Bilbao

O Barcelona conseguiu uma vitória impressionante durante a semana contra o Napoli na Liga Europa, garantindo a sua classificação. Agora, busca concentrar a sua confiança no Campeonato Espanhol enquanto aparece em quinto lugar com 42 pontos, ou seja, segue na busca pela liderança mesmo tendo dezoito pontos a menos que o líder.

Barcelona: Ter Stegen; Dest, Araújo, Piqué, Daniel Alves; Busquets, Pedri, De Jong; Aubameyang, Gavi, Fernan Torres

Enquanto isso, o Bilbao vem em oitavo lugar no Campeonato Espanhol com 37 pontos, ou seja, contabiliza nove vitórias, dez empates e seis derrotas na competição até o momento. Se ganhar o jogo deste domingo, consegue se aproximar das primeira posições enquanto briga para chegar ao G-4.

Athletic Bilbao: Unai Simón; De Marcos, Martínez, Yuri, Álvarez; García, Vesga, Zarraga, Muniain; Williams, Raúl García

Confira o último jogo do Barcelona x Bilbao.

Jogos do Campeonato Espanhol

Pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol neste fim de semana, dez jogos serão realizados com a bola rolando na primeira divisão.

Levante 3 x 0 Elche

Mallorca 0 x 1 Valencia

Rayo Vallecano 0 x 1 Real Madrid

Getafe 2 x 2 Alavés

Atlético de Madrid 2 x 0 Celta de Vigo

Villarreal 5 x 1 Espanyol

Sevilla 2 x 0 Betis

Real Sociedad x Osasuna – 14h30

Barcelona x Athletic Bilbao – 17h

Granada x Cádiz – 17h (Segunda-feira)