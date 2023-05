Saiba como assistir o jogo do Bayern de Munique hoje. Foto: Reprodução Pixabay

Confronto neste sábado é válido pela penúltima rodada do Campeonato Alemão

Onde vai passar jogo do Bayern x RB Leipzig hoje de graça – 20/05

O Bayern de Munique vai para o tudo ou nada neste sábado, 20 de maio, contra o RB Leipzig pela penúltima rodada do Alemão 2023. O jogo do Bayern hoje começa às 13h30, horário de Brasília, na Allianz Arena, em Munique. A final do campeonato será em 27 de maio, sábado.

Onde assistir jogo do Bayern de Munique hoje ao vivo

O jogo do Bayern de Munique x RB Leipzig hoje ocorre a partir das 13h30 e terá transmissão da BAND e OneFootball, ambos ao vivo para todos os estados do Brasil.

Na TV aberta, José Luiz Datena e os comentaristas Rafael Oliveira e Craque Neto participam da transmissão pela Bandeirantes. Também dá para assistir no site de graça (www.band.uol.com.br) e no BandPlay.

Pelo OneFootball, plataforma de streaming, também é possível assistir de graça.

Data: 20 de maio 2023

Horário: 13h30 (horário de Brasília)

Local: Allianz Arena – Munique – Alemanha

Onde assistir jogo do Bayern de Munique hoje: BAND, site da BAND, BandPlay e OneFootball

Qual a escalação de Bayern de Munique x RB Leipzig?

O técnico Thomas Tuchel, do Bayern, não poderá contar com Choupo-Moting, Davies, Hernandez e o goleiro Neuer, lesionados. Para o Leipzig, o desfalque é Gulacsi.

Confira abaixo, quais os prováveis times para o duelo:

Bayern de Munique: Sommer; Mazraoui, Pavard, de Ligt, Cancelo; Kimmich, Goretzka, Sane, Müller; Musiala e Gnabry. Técnico: Thomas Tuchel.

RB Leipzig: Blaswich; Simakan, Orban, Gvardiol, Henrichs; Szoboszlai, Laimer, Haidara, Forsberg; Nkunku e Werner. Técnico: Marco Rose.

Quem será o campeão alemão em 2023?

Bayern de Munique e Borussia Dortmund disputam o título da Bundesliga este ano. Os bávaros ocupam a liderança com 68 pontos enquanto o aurinegro é o vice-líder com 67 pontos.

A situação é favorável para o Bayern. O time só depende de si mesmo para ser campeão, tendo que ganhar o jogo deste sábado. Se marcar os três pontos e o Dortmund perder, o time de Tuchel é campeão alemão hoje.

Mas se Bayern e Dortmund ganharem na rodada, o título será definido na próxima semana, na última semana da competição alemã. Caso o Bayern seja derrotado pelo Leipzig hoje e o Dortmund ganhe do Augsburg no domingo, novamente o título vai para a decisão na última rodada.

A final será dia 27 de maio, sábado.

