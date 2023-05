Saiba qual vai ser o primeiro jogo do Brasil. Foto: Reprodução Thais Magalhães/CBF

Primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo Feminina 2023 e tabela

Vai começar a Copa do Mundo de futebol feminino 2023, o principal evento da categoria na temporada. Pela primeira vez na história, dois países vão sediar o torneio: Austrália e Nova Zelândia. A Seleção Brasileira já conhece o seu caminho até a grande final. Confira o primeiro jogo do Brasil e a tabela completa com datas e horários.

Qual é o primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo Feminina?

O primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo Feminina é contra o Panamá na segunda-feira, 24 de julho, às 08h, horário de Brasília, no Estádio Hindmarsh, em Adelaide, na Austrália. O confronto é válido pela primeira rodada do grupo F na primeira fase.

Além de Brasil e Panamá, também estão no grupo França e Jamaica. Serão três rodadas em pontos corridos onde os dois melhores avançam para as oitavas de final.

Abaixo, confira a tabela completa de jogos do Brasil feminino.

Brasil x Panamá – 1ª rodada

Data: 24 de julho (segunda-feira), às 8h

Local: Estádio Hindmarsh, Adelaide (AUS)

Brasil x França – 2ª rodada

Data: 29 de julho (sábado), às 7h

Local: Estádio de Brisbane, Brisbane (AUS)

Brasil x Jamaica – 3ª rodada

Data: 2 de agosto (quarta-feira), às 7h

Local: Estádio Retangular de Melbourne, Melbourne (AUS)

Como funciona a Copa do Mundo Feminina?

Trinta e dois elencos disputam a Copa do Mundo de futebol feminino da FIFA. Esta é a primeira edição com o total de participantes, além de dois países sede: Austrália e Nova Zelândia. O torneio começa em 20 de julho e segue até o dia 20 de agosto, com a final marcada.

Serão 64 jogos disputados em nove cidades-sede, cinco australianas e quatro da Nova Zelândia. As seleções foram divididas em sete grupos de quatro cada, onde enfrentam-se no mesmo grupo por três rodadas. Os dois primeiros avançam para as oitavas de final.

Com o chaveamento já formado, cada time já sabe quem vai enfrentar.

Quando vai ser a convocação da seleção brasileira feminina?

A CBF ainda não definiu a data para a treinadora Pia Sundhage convocar as jogadoras para a Copa do Mundo Feminina este ano. Ao que tudo indica, a lista deve sair em junho, dias antes do início da competição na Austrália e Nova Zelândia.

A Seleção Brasileira carimbou o seu ingresso no Mundial ao ser campeão da Copa América 2022, ao derrotar a Colômbia na final em Bucaramanga. Em todas as Data FIFA, a equipe canarinho disputou amistosos para treinar as jogadoras para a decisão no torneio de futebol.

Ainda não há como prever qual será a lista completa de Pia. Isso porque a treinadora fez questão de convocar diferentes atletas para todos os amistosos desde o início do ano.

Onde assistir a Copa do Mundo?

O torcedor pode assistir os jogos da Copa do Mundo Feminina nos canais Globo e SporTV, além das plataformas digitais GloboPlay, GE e o canal do Casimiro no Youtube e Twitch.

Na TV aberta, a Globo exibe os confrontos da Seleção Brasileira ao vivo e de graça para todo o país. A emissora é a principal responsável por exibir as emoções da Copa do Mundo este ano. Já o canal SporTV está disponível na TV paga cm transmissão de todos os jogos.

O site de notícias GE disponibilizará de graça para o público a mesma transmissão da TV Globo. É só acessar, criar uma Conta Globo e ter acesso. Também dá para assistir no GloboPlay.

Para ver de graça, o canal do Casimiro no Youtube e Twitch estão disponíveis apenas na internet.

