Onde vai passar jogo do Fluminense x Unión Santa Fe e horário hoje

Pela terceira rodada da Sul-Americana no grupo H, Fluminense e Unión Santa Fe se enfrentam nesta terça-feira, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Com transmissão ao vivo, saiba onde vai passar o jogo do Fluminense hoje.

Com três pontos no grupo, o time comandado por Abel Braga busca os três pontos no confronto desta noite para assumir a liderança, contando também com tropeços dos adversários. Do outro lado, os argentinos estão na vice-liderança com quatro pontos.

Local e horário do jogo da Sul-Americana hoje

Terça-feira, 26 de abril de 2022, vai ser o jogo do Fluminense na Copa Sul-Americana, pela terceira rodada do grupo H na primeira fase, a partir das 21h30, no horário de Brasília.

O Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, será o palco do embate entre os dois times. Não por menos, o Maracanã é a maior arena de todo o país, com capacidade para receber 78 mil torcedores. Entretanto, o estado do Rio ainda segue medidas sanitárias por conta da Covid.

A partida será transmitida no Brasil às 21h30, pelo horário de Brasília.

Onde vai passar jogo do Fluminense?

O jogo entre Fluminense e Unión Santa Fe hoje vai ser transmitido na Conmebol TV, a partir das 21h30, pelo horário de Brasília.

O canal da Conmebol possui os direitos de transmissão da Sul-Americana e, por isso, é o único a transmitir os jogos durante a semana. É possível acompanhar através de operadoras por assinatura como a Sky, Claro e DirecTVGO.

Se você prefere acompanhar online, pode ver no streaming Sky Play, DirecTVGO ou Now.

Ficha técnica do Fluminense x Unión Santa Fe hoje:

Data: 26/04/2022

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Onde assistir: CONMEBOL TV

Escalação do Fluminense x Unión Santa Fe

Escalação do Fluminense:​ Fábio, Manoel, David Braz, Nino, Calegari, Yago, André, Cris Silva, Arias, Paulo Henrique Ganso e Cano

Escalação do Unión Santa Fe: Moyano, Blasi, Calderon, Brítez, Esquivel, Roldán, Machuca, Nardoni, Zenon, Bucca e Peralta

Confira no vídeo como foi o último jogo do Fluminense na Sul-Americana.

Últimos jogos de Fluminense e Unión Santa Fe

O Fluminense disputa a terceira fase da Copa do Brasil e a primeira divisão do Campeonato Brasileiro neste início de temporada.

Já o Unión Santa Fe aparece no Campeonato Argentino.

Fluminense:

Cuiabá 0 x 1 Fluminense (Campeonato Brasileiro)

Fluminense 3 x 2 Vila Nova (Copa do Brasil)

Fluminense 0 x 1 Internacional (Campeonato Brasileiro)

Unión Santa Fe:

Racing 1 x 0 Union Santa Fe (Campeonato Argentino)

Union Santa Fe 1 x 2 San Lorenzo (Campeonato Argentino)

Gimnasia 1 x 0 Union Santa Fe (Campeonato Argentino)

