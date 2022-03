Transmissão Palmeiras e Santos hoje: onde assistir e horário do jogo

Dia de clássico no Paulistão 2022 e a transmissão Palmeiras e Santos hoje, domingo (13). A partida deve começar às 18h30, na décima primeira rodada do Campeonato Paulista de 2022, no Allianz Parque. A seguir, confira os detalhes do jogo.

Transmissão Palmeiras e Santos hoje

A transmissão Palmeiras e Santos hoje será pelos serviços de streaming HBO Max e Estádio TNT, a partir das 18h30 deste domingo, 13 de março. A plataforma do HBO pode ser encontrada e assinada pelos valores entre R$19,99 ou R$27,90, enquanto a segunda tem custo de R$19,90.

Data: 13/03/2022

Horário: 18h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus

Local: Allianz Parque

Onde assistir jogo de hoje: HBO Max e Estádio TNT

Últimos jogos Palmeiras x Santos

07/11/2021 – Santos 0 x 2 Palmeiras – Brasileirão

10/07/2021 – Palmeiras 3 x 2 Santos – Brasileirão

06/05/2021 – Palmeiras 3 x 2 Santos – Paulistão

30/01/2021 – Palmeiras 1 x 0 Santos – Final da Libertadores

Veja como foi o último jogo do Palmeiras e Santos no Paulistão.

Escalação do jogo do Palmeiras e Santos

Palmeiras: Weverton; Piquerez, Murilo, Gustavo Gómez, Marcos Rocha; Raphael Veiga, Zé Rafael, Danilo; Rony, Wesley, Dudu

Santos: João Paulo; Vinicius Balieiro, Kaiky, Eduardo, Lucas Pires; Camacho, Sandry, Ângelo, Ricardo Goulart; Marquinhos, Marcos Leonardo

O Palmeiras entra em campo neste domingo depois de superar o São Paulo no clássico da última quinta-feira, também pelo Campeonato Paulista. Já classificado para as quartas de final, o alviverde busca apenas melhorar a sua campanha no torneio, onde aparece em primeiro lugar no grupo C com 23 pontos, ou seja, contabiliza sete vitórias e dois empates.

Enquanto isso, o Santos vem em terceiro lugar no grupo D com 10 pontos, ou seja, venceu apenas duas partidas, empatou quatro e perdeu três e, por isso, precisa urgentemente do resultado neste domingo para continuar brigando pela classificação na competição. Para não repetir o erro do ano passado, o elenco busca dar a volta por cima.

Siga o DCI no Google News e acompanhe as notícias do Campeonato Paulista.