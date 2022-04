Onde vai passar jogo do Santos hoje x Universidad Católica (13/4)

Nesta quarta-feira, Santos e Universidad Católica se enfrentam a partir das 19h15 (Horário de Brasília), pela segunda rodada da Sul-Americana em 2022, no Estádio Vila Belmiro. Confira todas informações da transmissão e saiba onde vai passar jogo do Santos hoje.

Estão no grupo C as equipes de Banfield, Unión de La Calera, Santos e Universidad Católica.

Onde vai passar jogo do Santos hoje

O jogo do Santos e Universidad Católica hoje vai passar na CONMEBOL TV, a partir das 19h15, pelo horário de Brasília.

O canal da Conmebol TV é quem vai transmitir o jogo de hoje com exclusividade. Nenhuma outra emissora disponibilizará as imagens da partida.

A plataforma só está disponível em operadoras de TV como a Sky, Claro e DirecTV GO, pelo valor extra de R$19,90 ou R$29,90 na fatura. Também é possível assistir através do Sky Play e NOW.

Informações de onde vai passar o jogo do Santos hoje

Data: 13/04/2022

Horário: 19h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio Vila Belmiro

Onde assistir: CONMEBOL TV

+ Fase de grupos da Copa Sul-Americana 2022: veja os times

Escalação do Santos x Universidad Católica

Escalação do Santos: João Paulo, Madson, Maicon, Eduardo Bauermann, Lucas Pires, William, Rodrigo Fernández, Ricardo Goulart, Jhojan, Bryan e Lucas Braga

Escalação do Universidad Católica: Sebastián, Rebolledo, Ampuero, Paz, Parot, Saavedra, Marcelino, Gutiérrez, Asad, Orellana e Zampedri

O Santos não teve a estreia que gostaria pelo Brasileirão no último fim de semana. Depois de perder para o Fluminense, o elenco santista concentra-se para disputar nesta quarta-feira a segunda rodada da Sul-Americana e, dessa maneira, lutar pela primeira vitória. Pelo grupo C, está em última posição sem pontos marcados.

Do outro lado, o Universidad Católica do Equador também deve manter o seu time principal para o duelo da segunda rodada nesta quarta, principalmente porque também luta pela sua primeira vitória na temporada da Sul-Americana, na primeira fase. Em terceiro lugar, o elenco tem apenas 1 ponto, oriundo do empate diante do Unión La Calera.

Santos x Universidad Católica últimos jogos

As equipes de Santos e Universidad Católica nunca enfrentaram em toda a história do futebol sul-americano. Por isso, o encontro entre os dois lados nesta quarta-feira será a primeira vez.

No fim de semana, o Santos empatou com o Fluminense sem gols pelo Brasileirão, enquanto o Universidad do Equador venceu o 9 de Octubre no Campeonato Equatoriano.

Assista no vídeo como foi o último jogo do Santos na Sul-Americana.

