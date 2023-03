Onde vai passar jogo do Vitória x Ceará hoje na Copa do Nordeste (08/03)

Em grupos e situações bastante distintas, Vitória e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira, 8 de março, pela sétima rodada na primeira fase da Copa do Nordeste. Com início às 21h30 (Horário de Brasília), o jogo do Vitória hoje vai ser no Estádio Barradão, em Salvador.

O time do Vitória está em sétimo lugar no grupo A com três pontos. Já o Ceará ocupa a liderança do grupo B com 13 na classificação.

Como assistir ao jogo do Vitória x Ceará hoje ao vivo

Sem transmissão na TV aberta, o jogo do Vitória e Ceará hoje na Copa do Nordeste vai passar no pay-per-view Nosso Futebol, disponível somente nas operadoras de TV por assinatura Sky, Claro e DirecTV GO.

Para assistir ao jogo do Vitória nesta quarta-feira, o torcedor precisa ter o pacote de canais na programação. Caso contrário, é preciso entrar em contato com o operador para desembolsar o valor necessário. Lembre-se que cada empresa pede um valor diferente na mensalidade.

Na Sky, por exemplo, o valor fica em R$ 44,90. Já na Claro a mensalidade cai para R$ 19,90 por mês, enquanto na plataforma DirecTV GO o pagamento está por. R$ 14,90.

Classificação da Copa Nordeste 2o23

Dezesseis equipes disputam a primeira fase da Copa do Nordeste. Elas foram divididas em dois grupos de oito cada, onde os quatro melhores de cada chave avançam para as quartas.

GRUPO A

1 Fortaleza - 15 pontos

2 Sport - 12 pontos

3 Ferroviário - 10 pontos

4 CRB - 10 pontos

5 Sampaio Corrêa - 7 pontos

6 Atlético BA - 3 pontos

7 Vitória - 3 pontos

8 Fluminense PI - 2 pontos

GRUPO B

1 Ceará - 13 pontos

2 ABC - 11 pontos

3 Sergipe - 10 pontos

4 Náutico - 10 pontos

5 Santa Cruz - 8 pontos

6 CSA - 7 pontos

7 Bahia - 5 pontos

8 Campinense - 4 pontos

