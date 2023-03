O jogo do Goiás hoje será exibido somente na internet. Foto: Reprodução Rosiron Rodrigues | Goiás EC

As equipes de Brasiliense e Goiás se enfrentam pelas quartas de final nesta quarta-feira, no Estádio Serejão

Onde assistir o jogo do Goiás hoje ao vivo: transmissão de graça da Copa Verde (08/03)

Onde assistir o jogo do Goiás hoje ao vivo: transmissão de graça da Copa Verde (08/03)

Pela partida de ida nas quartas de final da Copa Verde, o Brasiliense recebe o Goiás nesta quarta-feira, às 20h (Horário de Brasília), no Estádio Serejão, na capital federal. O jogo do Goiás hoje tem transmissão somente na internet, onde o torcedor pode acompanhar como e onde quiser.

Quem perder não está eliminado porque este é apenas o jogo de ida. A partida de volta está marcada para quinta-feira, 23 de março, no Estádio da Serrinha, no mesmo horário.

A Copa Verde é uma competição disputada por times da região Norte, Centro Oeste e do Estado do Espírito Santo.

Como assistir o jogo do Goiás hoje ao vivo

O jogo do Goiás hoje ao vivo na Copa Verde vai ser transmitido no Youtube da TV Brasiliense de graça nesta quarta-feira. Torcedores de todos os lugares do Brasil podem acessar a plataforma para assistir ao embate.

Nenhum canal de TV ou serviço de streaming comprou os direitos do torneio regional na temporada. Isso significa que só dá para assistir ao embate entre Brasiliense pela internet. Não precisa ser assinante ou se inscrever para acessar a plataforma.

Basta acessar o site ou o aplicativo no celular, smartv ou tablet do Youtube, digitar "TV Brasiliense" e encontrar o primeiro link disponível. Depois, clique no ícone do Jacaré e dê play.

Amanhã é dia de Jacaré! No primeiro jogo das quartas de final da Copa Verde, o Brasiliense enfrenta o Goiás, nessa quarta (8), às 20h, na Boca do Jacaré, com transmissão da Rádio e TV Brasiliense.#BrasilienseFC #BSExGOI #CopaVerde pic.twitter.com/PvQf1kwSRx — Brasiliense Futebol Clube (@BrasilienseFC) March 7, 2023

Tabela de jogos e onde assistir Copa Verde 2023

Como funciona a Copa Verde?

Idealizada pela CBF, a Copa Verde reúne 24 clubes da região Norte, Centro-Oeste e Espírito Santo. Seguindo o mesmo princípio da Copa do Nordeste, tem como principal objetivo dar visibilidade para times da região.

Todas as fases da Copa Verde são jogadas em mata-mata, ou seja, o vencedor segue até a fase seguinte e o perdedor e despede do torneio. Em jogo único, a primeira fase traz oito embates. Os vencedores garantem vaga nas oitavas de final, também em partida única.

Só a partir das quartas é que a competição fica no modelo ida e volta. Daí, vem a semifinal e a decisão pelo troféu mais sustentável do futebol no Brasil. Em caso de empate, a disputa de pênaltis é que define o vencedor.

Arbitragem

Quem vai apitar o jogo do Goiás e Brasiliense hoje vai ser Alisson Sidnei Furtado, do estado de Tocantins. Os assistentes designados pela CBF foram Cipriano da Silva Sousa e Fabio Pereira.

O quarto árbitro vai ser Marcello Ruda Neves Ramos da Costa, enquanto o analista de campo é Geufran Almeida de Oliveira, do Distrito Federal. A escala de arbitragem é definida pela própria CBF rodada por roadda.

Leia também

Onde assistir aos jogos da primeira fase da Sul-Americana 2023