Onde vai passar o jogo Betis x Barcelona hoje, sábado no Espanhol

Quando o Barcelona joga, você deve assistir. Os catalães marcaram incríveis 34 gols em oito jogos da La Liga nesta temporada, além de nove gols em apenas duas partidas da Liga dos Campeões. O time de Hansi Flick está em uma fase assustadora, com cinco pontos de vantagem na liderança do Campeonato Espanhol. No entanto, considerando os últimos cinco jogos do campeonato, o Real Betis está a apenas dois pontos do Barça.

A equipe de Sevilha não perde há sete jogos, uma sequência que inclui uma vitória impressionante sobre o Real Madrid. O confronto de sábado será um encontro entre as duas equipes da La Liga que estão em melhor fase no momento.

Aqui está o seu guia completo sobre como assistir à partida de hoje da La Liga, incluindo horários de início, emissoras e opções de streaming online.

Transmissão Betis x Barcelona

Betis e Barcelona se enfrentam neste sábado, 17 de outubro, pela nona rodada do Campeonato Espanhol 2026/27. A partida será disputada no Estádio La Cartuja, em Sevilha, na Espanha, com transmissão ao vivo pela CazéTV, no YouTube, e pelo Prime Video.

A bola rola às 13h30, no horário de Brasília. O confronto reúne duas equipes que brigam pelas primeiras posições da tabela: o Barcelona busca manter a campanha perfeita na competição, enquanto o Betis tenta aproveitar o mando de campo para encurtar a distância para o líder.

Jogo: Betis x Barcelona

Data: sábado, 17 de outubro de 2026

Horário: 13h30 (de Brasília)

Onde assistir: CazéTV (YouTube) e Prime Video

Competição: Campeonato Espanhol — LaLiga

Rodada: 9ª

Local: Estádio La Cartuja, em Sevilha, Espanha

O que observar

O Barcelona pode fazer história ao se tornar o time a vencer seus nove primeiros jogos em uma temporada da La Liga desde o Real Madrid em 1968-69. Os catalães estão imprimindo um ritmo incrível na liderança da tabela, mesmo que sua fragilidade defensiva tenha sido exposta mais de uma vez.

Embora muitos acreditassem que o Barça pagaria caro por não contratar um centroavante de elite após as saídas de Robert Lewandowski e Ferran Tores, Flick criou um ataque fluido que tira o melhor de Anthony Gordon, Raphinha e Lamine Yamal.

O Real Betis balançou as redes 12 vezes nos últimos cinco jogos. O time de Manuel Pellegrini tem qualidade ofensiva suficiente para incomodar os líderes da La Liga. Será que, no entanto, conseguirá manter a defesa sólida o bastante para impedir o Barcelona de marcar?

Jogador para ficar de olho: Anthony Gordon, Barcelona – O ponta inglês marcou em cada um dos seus últimos cinco jogos por clube e seleção. Gordon está provando que seus críticos estavam errados, brilhando no Barcelona como a principal fonte de verticalidade pelo lado esquerdo. Ele deve ser titular contra o Betis.