Onde vai passar o jogo da França x Brasil feminino hoje e horário? 19/02

Depois de estrear com empate, o time do Brasil feminino vai enfrentar a França neste sábado, 19/02, com a bola rolando a partir das 17h10 (horário de Brasília), pela segunda rodada do Torneio Internacional da França, no Estádio Michel D’Ornano, em Caen. A partida tem transmissão ao vivo na TV e, por isso, saiba onde assistir o jogo do Brasil feminino hoje.

Onde assistir o jogo do Brasil feminino hoje

O jogo da França e Brasil feminino hoje vai passar no canal da TV paga SporTV, a partir das 17h10, pelo horário de Brasília para todos os assinantes do Brasil.

A emissora só está disponível em operadoras por assinatura, isto é, sendo necessário assinar um dos pacotes que dispõe do canal para os seus assinantes.

Horário: 17h10 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Michel D’Ornano, em Caen (FRA)

Transmissão: SporTV

Arbitragem: Esther Staubli

Escalações de França x Brasil hoje

França: Jogando em casa, a França estreou com goleada em cima da Finlândia por 5 a 1 na primeira rodada, tornando-se a grande favorita na fase decisiva pelos próximo dias. No jogo deste sábado, o grupo das francesas promete dar trabalho para as adversárias.

Brasil: Enquanto isso, a equipe feminina do Brasil tem um grande jogo hoje pela frente. As comandadas de Pia ficaram no empate em 1 a 1 com a Holanda na rodada e estreia e, por isso, prometem fazer uma grande partida neste sábado pela segunda rodada.

Escalação da França e Brasil

França – Durand; Torrent, Mbock, Renard e Karchaoui; Mateo, Bilbault e Geyoro; Malard, Katoto e Baltimore.

Brasil – Lorena; Fernanda, Daiane, Tainara, Antônia; Luana, Ary Borges, Duda, Kerolin; Debinha, Geyse (Marta)

