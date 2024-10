Onde vai passar o jogo da Inter de Milão x Juventus hoje, derby italiano (27/10)

A partida entre Inter e Juventus, válida pela nona rodada da Série A do Italiano, será disputada neste domingo, 27 de outubro, às 14h (de Brasília), no estádio Giuseppe Meazza, em Milão. Este jogo representa um dos clássicos mais esperados do futebol italiano, com uma história repleta de jogos memoráveis ​​entre as duas equipes.

Onde assistir Inter de Milão - Juventus

A Inter de Milão x Juventus neste 27 de outubro começa às 14h (horário de Brasília), e é possível assistir pelo Disney Plus.

Inter leva a campo Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Thuram. Técnico: Inzaghi.

Juventus teve escalar Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso; McKennie, Fagioli; Conceicao, Yildiz, Mbangula; Vlahovic. Técnico: Thiago Motta.

Como as duas equipes chegam lá

Situação do Inter: O Inter chega a este dérbi italiano num momento de forma convincente , tendo vencido cinco dos últimos sete jogos do campeonato (1D, 1D), depois de uma fase mais complicada em que não obteve vitórias em quatro das cinco corridas anteriores.

Os nerazzurri apresentam um excelente desempenho em casa, com apenas uma derrota nos últimos 19 jogos na Série A (V14, E4), sofrida no clássico contra o Milan, no dia 22 de setembro. O Inter se destaca por ser o time com maior média de idade no campeonato (29 anos e 255 dias) e pela qualidade de jogo, como demonstram as 151 sequências de jogo aberto com pelo menos 10 passes, mesmo que apenas um destes. foi finalizado com gol.

Situação da Juventus: A Juventus chega a San Siro como a única equipe ainda invicta na Série A (4W, 4D) , resultado que não alcança desde o início da temporada 2019/20. Os Bianconeri têm demonstrado extraordinária solidez defensiva, sofrendo apenas um gol neste campeonato, recorde compartilhado com pouquíssimas equipes na história da Série A.

A equipe de Allegri também se destaca pela juventude, com a segunda menor média de idade do campeonato ( 24 anos e 252 dias) e pelo seu jogo pró-ativo, como evidenciado pelas 196 sequências de jogo aberto de pelo menos 10 passes, dos quais dois terminaram em golos.

>> Onde assistir: Arsenal x Liverpool