Onde vai passar o jogo do Atlético MG x Caldense ao vivo e horário 27/03

No primeiro confronto da semifinal, o Galo venceu por 2 a 0 e, por isso, precisa de um empate no jogo de hoje

Atlético MG e Caldense disputam neste domingo, a partir das 18h (horário de Brasília), a partida de volta na semifinal do Campeonato Mineiro de 2022, jogando no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Com transmissão ao vivo, saiba onde vai passar o jogo do Atlético MG hoje.

No primeiro confronto da semifinal, o Galo venceu o Caldende por 2 a 0 e, por isso, só precisa de um empate para avançar até a final.

Onde vai passar o jogo do Atlético MG hoje

O jogo do Atlético MG e Caldense hoje vai passar no Premiere, a partir das 18h, no horário de Brasília.

A plataforma do pay-per-view Premiere pode ser acompanhada através dos canais disponíveis em operadoras de TV paga, ou seja, apenas os assinantes tem o acesso completo aos conteúdos pelo valor extra na mensalidade.

Já pelo site, o produto pode ser encontrado (www.premiere.globo.com) por R$49,90 até R$89,90.

A arbitragem será de Ricardo Marques Ribeiro.

Escalação de Atlético MG x Caldense

Provável escalação do Atlético MG: Rafael, Guga, Godín, Igor Rabello, Guilherme Arana, Calebe, Zaracho, Otávio, Savarino, Vargas e Sasha

Provável escalação do Caldense: ​Renan, Jonathan, Lula, Mateus Muller, Yuri Ferraz, Ikaro, Borges, Emerson, Gabriel Braga, Arnaldo e Marco Aurélio

O Galo saiu na frente pela disputa da semifinal no Campeonato Mineiro e, por isso, só precisa de um empate no jogo deste domingo para conquistar o seu espaço na final deste ano. Com dois gols de Hulk, o elenco de Belo Horizonte venceu a partida e, agora, quer repetir novamente o sucesso.

Enquanto isso, o Caldense foi derrotado em casa na semifinal e, por isso, tem um trabalho difícil pela frente se quiser brigar pela vaga na final do Campeonato Mineiro. O time chegou até aqui depois de terminar em quarto lugar com 22 pontos na primeira fase.

O último encontro entre Caldense e Galo aconteceu em 23 de março de 2022, quarta-feira, pela primeira partida da semifinal do Campeonato Mineiro na temporada.

Em 0 x 2, o time do Atlético venceu com dois gols de Hulk, a estrela do time.

Assista ao vídeo e relembre como foi o último jogo dos time

Quando vai ser a final do Campeonato Mineiro?

A final do Campeonato Mineiro ainda não tem data e horário marcado. Isso porque a Federação Mineira de Futebol ainda não definiu quando será a decisão do título, disputado em partida única.

O Cruzeiro já está garantido na final depois de vencer o Athletic Club nos dois jogos e, por isso, aguarda o vencedor entre Atlético MG e Caldense para buscar o título.

O jogo deverá ser realizado no Estádio do Mineirão, campo neutro para os dois clubes.

+ Tabela do Brasileirão 2022: clubes, quando começa e premiação