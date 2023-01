Onde vai passar o jogo do Ceará x Maracanã ao vivo e horário (28/01)

Com 100% de aproveitamento, o Ceará quer manter a sua marca positiva no Campeonato Cearense. Neste sábado, 28 de janeiro, vai enfrentar o Maracanã pela terceira rodada da competição em busca de mais uma vitória na classificação. O jogo do Ceará vai começar às 16h (Horário de Brasília) no Estádio Presidente Vargas.

Os times estão em grupos distintos. O Ceará ocupa a liderança com seis pontos no grupo A, enquanto o Maracanã está no grupo B com seis pontos também, mas na vice-liderança da tabela.

O Campeonato Cearense é disputado por dez equipes na primeira fase, divididos em dois grupos de cinco cada. São cinco rodadas onde enfrentam apenas os times do outro grupo em pontos corridos. Ao fim da fase, os líderes vão para a semifinal de maneira direta.

Já os segundos e terceiros jogarão a segunda fase.

Como assistir o jogo do Ceará hoje ao vivo

O jogo do Ceará hoje nos canais TV Cidade, Nosso Futebol e DAZN, a partir das 16h, horário de Brasília.

Afiliada da Record no estado do Ceará, o canal TV Cidade é que vai exibir a partida neste sábado.

Mas torcedores ganharam uma nova opção para assistir aos jogos dos estaduais este ano. Trata-se do pay-per-view Nosso Futebol, que substituiu o Nordeste FC, antigo responsável pelos confrontos da região.

O pay-per-view, porém, só está disponível nas operadoras DirecTV GO, Sky e Claro por diferentes valores. É preciso desembolar para tê-lo na programação.

Na Sky, por exemplo, o valor fica em R$ 44,90, enquanto na Claro sai por R$ 19,90. Pela DirecTV GO, o valor fica em R$ 14,90 com o pacote de jogos dos torneios.

Outra opção é acompanhar na plataforma DAZN, serviço de streaming para assinantes. O sistema está disponível pelo site (www.dazn.com) ou nos aplicativos para celular, tablet, smartv e videogame.

LEIA: Onde assistir o Campeonato Cearense 2023 ao vivo na TV e online

Próximo jogo na Copa do Nordeste

O Ceará volta a jogar a Copa do Nordeste no dia 4 de fevereiro, sábado, diante do Sampaio Corrêa pela segunda rodada da primeira fase.

A disputa vai ser às 17h30, horário de Brasília, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. A transmissão ainda será definida pela CBF e as emissoras.

O Ceará estreou com derrota para o Ferroviário na primeira rodada da competição por 3 a 0, fora de casa.

Terceira rodada do Campeonato Cearense

A terceira rodada do Campeonato Cearense apresenta além do jogo do Ceará outros importantes confrontos para o apaixonado por futebol acompanhar.

Sábado, 28/01:

16h - Pacajus x Iguatu

16h - Ceará x Maracanã

20h - Caucaia x Ferroviário

Domingo, 29/01:

17h - Barbalha x Fortaleza

19h30 - Atlético CE x Guarani de Juazeiro

