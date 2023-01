Vídeo de Daniel Alves preso é real? Imagem bomba na web

Daniel Alves é acusado de agressão sexual contra uma mulher de 23 anos no início do mês de janeiro. O atleta permanece preso sem fiança em Barcelona após decisão de juíza espanhola. Nos últimos dias, vídeos do jogador vestindo roupa de presidiário viralizaram na internet. Nas imagens, é possível observar lateral descendo do avião com as roupas características de prisão como se estivesse algemado.

O vídeo é real, mas não é atual. Trata-se de uma antiga brincadeira protagonizada por Daniel Alves quando era jogador do Barcelona. O brasileira usa uma fantasia e atrás do lateral está Andrés Iniesta, jogador do clube espanhol na época e hoje aposentado.

Assista ao vídeo que viralizou na web e confundiu torcedores.

Jogo atualiza personagem de lateral

Após a prisão do lateral Daniel Alves, o jogo Bomba Patch atualizou o personagem do brasileiro. Nas imagens que viralizaram, o atleta aparece utilizando uma roupa de presidiário.

Na imagem publicada nas redes sociais, Daniel está no campo com a roupa e na placa está escrito "Cuerpo Nacional de Policia", referindo-se ao fato do atleta estar preso.

Confira a imagem do personagem de Daniel.

Entenda o caso envolvendo Daniel Alves

Daniel Alves é acusado de agressão sexual na Espanha. Ele prestou depoimento em Barcelona voluntariamente e, ao fim da audiência, a juíza Maria Concepción Canton Martín acatou o pedido do Ministério Público e decretou a prisão preventiva sem fiança do jogador.

Se for condenado, Daniel pode pegar até 12 anos de prisão, segundo o portal GE. Isso porque as leis espanhola tornaram-se mais brandas após um caso que ficou gerou uma onda de protestos em 2016.

Ainda segundo o site do GE, Daniel Alves foi transferido para o Centro Penitenciário Brians, em Barcelona, onde vai permanecer até o julgamento. Daniel nega as acusações.

