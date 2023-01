Transmissão da Copa do Nordeste 2023: onde assistir aos jogos na TV e online

A Copa do Nordeste 2023 vai começar! A competição de futebol é disputada entre equipes da região do país entre janeiro e abril, onde a busca pelo título da "Lampions League" traz grandes confrontos e qualidade dentro de campo. Mas onde assistir a Copa do Nordeste? Saiba qual emissora realizará a transmissão e quais equipes estão garantidas no torneio.

Quem vai transmitir a Copa do Nordeste 2023?

A Copa do Nordeste tem transmissão nos canais SBT e ESPN, além das plataformas Star +, Nordeste FC e no site do SBT ao vivo e online.

Na TV aberta, o SBT renovou o contrato com o torneio da CBF até 2025, ou seja, é o único que pode exibir confrontos no canal aberto em qualquer lugar do país. A emissora transmite um jogo por rodada de acordo com o estado do time, ou seja, o jogo do Fortaleza vai passar no Ceará e o do Sport em Pernambuco.

Já no canal fechado, a ESPN será a responsável por exibir jogos da Copa do Nordeste em 2023, desde a fase eliminatória até a grande final. A emissora ainda não definiu a equipe de profissionais para a transmissão.

No streaming Star +, a plataforma retransmite para assinantes o conteúdo no site (www.starplus.com) e no aplicativo para celular, tablet, computador e smartv. Outra alternativa é o Nordeste FC, para torcedores que querem assistir todos os jogos da rodada.

Para ter acesso ao Nordeste FC basta acessar o portal (nordestefc.com.br), crie sua conta e escolher o plano.

SBT

ESPN

Star +

Nordeste FC

Site do SBT (retransmissão nos estados de graça)

Como funciona a competição?

A Copa do Nordeste é o maior torneio de futebol da região Nordeste do país. Dezesseis equipes disputam quatro fases na competição: a primeira fase, as quartas de final, semifinal e a final.

Todos os 16 times jogam a primeira fase da Copa do Nordeste. Eles são divididos em dois grupos de 8 cada, compostos por sorteio. Os clubes do grupo A enfrentarão os do grupo B em turno único por oito rodadas. Os quatro primeiros colocados de cada grupo avançam para as quartas de final.

Os cartões amarelos serão zerados ao fim da primeira fase, o que não inclui o terceiro amarelo nem o cartão vermelho cuja suspensão automática segue em vigor.

Nas quartas de final, os confrontos acontecerão em jogo único. O chaveamento será feito da seguinte maneira:

1º do Grupo A x 4º do Grupo A (Grupo C)

2º do Grupo B x 3º do Grupo B (Grupo D)

1º do Grupo B x 4º do Grupo B (Grupo E)

2º do Grupo A x 3º do do Grupo A (Grupo F)

Depois, na semifinal, o chaveamento será da seguinte forma: o vencedor do grupo C contra o vencedor do grupo D, enquanto o ganhador do grupo E joga contra o time que vencer no duelo do F, sempre em partida única.

Assim, os dois vencedores da semifinal avançam para a final, disputada em dois jogos, ida e volta. O time que marcar mais gols e somar mais pontos consequentemente será o campeão da Copa do Nordeste 2023.

Grupos da Copa do Nordeste

Seja pelo título estadual ou a posição no ranking da CBF, doze equipes estão classificadas de maneira direta para a fase de grupos da Copa do Nordeste em 2023. Elas foram divididas em dois grupos de seis por sorteio da CBF.

Na fase eliminatória, também chamada de Pré-Copa do Nordeste, 16 times disputam as últimas quatro vagas para a fase de grupos da Lampions League. Serão duas fases em jogos únicos nos dias 5 e 8 de janeiro.

Assim que a fase eliminatória terminar, conheceremos os quatro últimos classificados para a fase de grupos da Copa do Nordeste 2023. Serão dois times para cada grupo.

GRUPO A

Atlético BA

CRB

Fluminense PI

Fortaleza

Sampaio Corrêa

Sport

Vencedor Eliminatórias 1

Vencedor Eliminatórias 2

GRUPO B

ABC

Bahia

Campinense

Ceará

Náutico

Sergipe

Vencedor Eliminatórias 3

Vencedor Eliminatórias 4

Quando vai ser a final da competição?

A final da Copa do Nordeste está marcada para 19 de abril e 03 de maio de 2023, com os dois finalistas garantindo a vantagem de jogar pelo menos uma vez em sua casa.

Os estádios que receberão a final da Copa serão escolhidos pelos clubes que alcançarem a final, ou seja, eles vão determinar onde vão mandar o seu jogo, seja ida ou a volta. Lembrando que são finalistas os dois vencedores das semifinais da Copa do Nordeste.

No ano passado, Sport e Fortaleza empataram em 1 a 1 no primeiro jogo, na Ilha do Retiro. Na volta, na Arena Castelão, o clube cearense venceu por 1 a 0, garantindo o seu segundo título da competição regional.

