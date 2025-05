Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje: única forma de assistir Mirassol e Timão

Jogo do Corinthians deste sábado acontece no interior de SP e é a oportunidade do time chegar no G6

Neste sábado, 10 de maio, o Timão enfrenta o Mirassol pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. A partida acontece no estádio Maião, e a bola rola às 18h30. A torcida de casa pode assistir ao vivo e de graça.

Quem transmite o jogo do Corinthians hoje?

O jogo do Corinthians hoje no Brasileirão, dia 10 de maio, será transmitido na Amazon Prime. O streaming está disponível para assistir no próprio site, onde o torcedor pode acessar pelo computador ou através do navegador nos dispositivos móveis, e também nos aplicativos para celular, tablet e smartv.

O Mirassol está fugindo da zona de rebaixamento, então precisar vencer neste sábado, enquanto o Alvinegro tenta se aproximar do G-6 e garantir seu lugar na Libertadores – ainda que seja início de campeonato.

Escalação

O Timão deve escalar Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Cacá e Angileri; Raniele, André Carrillo (Charles), Breno Bidon (Maycon) e Romero; Memphis e Yuri Alberto.

O Mirassol tem Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Fabrício Daniel; Negueba (Cristian) e Edson Carioca.

Próximos jogos do Corinthians em maio de 2025

Data Competição Adversário Local Horário Onde assistir 10/05 (Sáb) Campeonato Brasileiro Mirassol Estádio José Maria de Campos Maia 18:30 Amazon Prime Video 15/05 (Qui) Copa Sul-Americana Racing-URU Estádio Centenário, Montevidéu 19:00 ESPN/Disney+ 18/05 (Dom) Campeonato Brasileiro Santos Neo Química Arena, São Paulo 16:00 Rede Globo 21/05 (Qua) Copa do Brasil Novorizontino Neo Química Arena, São Paulo 21:30 SporTV e Premiere 24/05 (Sáb) Campeonato Brasileiro Atlético-MG Arena MRV, Belo Horizonte 21:00 SporTV e Premiere 27/05 (Ter) Copa Sul-Americana Huracán Estádio Tomás Adolfo Ducó, Buenos Aires 21:30 ESPN/Disney+ e SBT

