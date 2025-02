Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje: 3 formas de assistir Portuguesa e Timão

Neste sábado, 15 de fevereiro, o Timão enfrenta o Portuguesa pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. A partida acontece na Pacaembu, lugar de saudade dos corintianos, e a bola rola às 18h30. A torcida de casa pode assistir ao vivo e de graça.

Onde assistir o jogo do Corinthians hoje?

O jogo do Corinthians hoje no Paulistão, dia 15 de fevereiro será transmitido no Uol Play, Nosso Futebol e Zapping TV.

UOL Play: O serviço de streaming UOL Play oferece a transmissão do jogo. É necessário ser assinante para acessar. Visite o site oficial do UOL Play para mais informações sobre planos e como assistir.

Nosso Futebol+: Este é um serviço de pay-per-view que transmite jogos do Campeonato Paulista. Para assistir, é preciso assinar o serviço. Mais detalhes estão disponíveis no site oficial do Nosso Futebol+.

Zapping TV: A plataforma de streaming Zapping TV também oferece a transmissão da partida. Consulte o site oficial para informações sobre assinatura e acesso ao conteúdo.

Escalação

O Timão deve escalar Rafael Santos; Talles (Alex Silva), Gustavo Henrique, Eduardo Biazus, Lucas Hipólito; Tauã, Hudson, Cristiano; Jajá Silva, Maceió (Rildo) e Renan Peixoto.

Portuguesa: Rafael Santos; Talles (Alex Silva), Gustavo Henrique, Eduardo Biazus, Lucas Hipólito; Tauã, Hudson, Cristiano; Jajá Silva, Maceió (Rildo) e Renan Peixoto.