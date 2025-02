Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje: assistir ao vivo (23/2)

Neste domingo, 23 de fevereiro, o Timão enfrenta o Guarani pela 12ª rodada do Campeonato Paulista. A partida acontece na Neo Química Arena, a partir das 18h30. A torcida de casa pode assistir ao vivo e de graça.

Onde assistir o jogo do Corinthians hoje?

O jogo do Corinthians hoje no Paulistão, dia 23 de fevereiro, contra o Guarani, será transmitido no Uol Play, Cazé TV, Record TV, Nosso Futebol e Zapping TV.

UOL Play: O serviço de streaming UOL Play oferece a transmissão do jogo. É necessário ser assinante para acessar. Visite o site oficial do UOL Play para mais informações sobre planos e como assistir.

Nosso Futebol+: Este é um serviço de pay-per-view que transmite jogos do Campeonato Paulista. Para assistir, é preciso assinar o serviço. Mais detalhes estão disponíveis no site oficial do Nosso Futebol+.

Zapping TV: A plataforma de streaming Zapping TV também oferece a transmissão da partida. Consulte o site oficial para informações sobre assinatura e acesso ao conteúdo.

Escalação

O Timão deve escalar Hugo Souza; Léo Maná, Félix Torres, Cacá e Matheus Bidu; Ryan, Charles, Alex Santana (Maycon) e Igor Coronado; Romero e Talles Magno.

Guarani: Gabriel Mesquita; Yan Henrique, Raphael Rodrigues, Lucas Justen e Emerson Barbosa; Mateus Sarará, Caio Mello e Anderson Leite; Rafael Bilu, Deni Júnior e João Marcelo.