Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje contra o Vasco (24/11)

Neste domingo, 24 de novembro de 2024, o Corinthians enfrenta o Vasco da Gama pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. A partida será realizada na Neo Química Arena, em São Paulo, com início às 16h (horário de Brasília). Para os torcedores que desejam participar do confronto ao vivo, há diversas opções de transmissão disponíveis.

Transmissão do jogo do Corinthians x Vasco

A partir das 16h, a TV Globo transmitirá o jogo do Corinthians x Vasco ao vivo em TV aberta para os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Além disso, o canal Premiere, disponível por assinatura, também exibirá partida para todo o Brasil.

Para quem preferir assistir online, o Globoplay oferece a transmissão ao vivo da programação da TV Globo, incluindo o jogo entre Corinthians e Vasco. Os Assinantes do Premiere Play também podem acompanhar a partida em tempo real pela internet. Essas plataformas são acessíveis por meio de computadores, smartphones, tablets e smart TVs, proporcionando comodidade aos torcedores.

Além das transferências em vídeo, diversas emissoras de rádio transmitem o jogo ao vivo. Aplicativos de áudio, como o RadiosNet, permitem que os torcedores sintonizem essas emissoras e acompanhem a narração e os comentários em tempo real.

Escalação

O timão vai a campo com Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique (Cacá) e Matheus Bidu; José Martínez, André Carrillo, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Talles Magno e Romero.

Enquanto isso, o Vasco tem Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Léo, Lucas Piton, Hugo Moura, Galdames, Payet (Coutinho), Maxime Dominguez (Puma), Leandrinho e Vegetti.

Próximos jogos do Corinthians no Brasileirão

O Corinthians ainda tem cinco partidas a disputar no Brasileirão:

– Criciúma (fora) : Partida contra uma equipe que luta para se afastar da zona de rebaixamento.

– Bahia (casa) : Jogo contra um time que também busca vaga em competições continentais.

– Grêmio (fora) : Confronto contra uma equipe tradicional, possivelmente ainda brigando por posições na tabela.

Vencer esses jogos, especialmente os confrontos diretos, é crucial para o Corinthians subir na classificação e aumentar suas chances de classificação para a Libertadores.

De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as chances do Corinthians se classificar para a Libertadores são de 6,1%. Essas probabilidades podem aumentar significativamente com uma sequência de vitórias nas partidas restantes e com resultados aperfeiçoados em outras competições.

Atualizado: faltam quantas rodadas para acabar o Brasileirão 2024