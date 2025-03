Jogo do Timão tem transmissão de graça

Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje e Mirassol ao vivo (2/3)

Neste domingo, 2 de março, o Timão enfrenta o Mirassol pelas quartas de final do Campeonato Paulista. A partida acontece na Neo Química Arena, a partir das 18h30. A torcida de casa pode assistir ao vivo e de graça.

Onde assistir o jogo do Corinthians hoje?

O jogo do Corinthians hoje no Paulistão, dia 2 de março, contra o Mirassol, será transmitido no Uol Play, Cazé TV, Record TV, Nosso Futebol e Zapping TV.

UOL Play: O serviço de streaming UOL Play oferece a transmissão do jogo. É necessário ser assinante para acessar. Visite o site oficial do UOL Play para mais informações sobre planos e como assistir.

Nosso Futebol+: Este é um serviço de pay-per-view que transmite jogos do Campeonato Paulista. Para assistir, é preciso assinar o serviço. Mais detalhes estão disponíveis no site oficial do Nosso Futebol+.

Zapping TV: A plataforma de streaming Zapping TV também oferece a transmissão da partida. Consulte o site oficial para informações sobre assinatura e acesso ao conteúdo.

Escalação

O Timão deve escalar Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, João Pedro Tchoca e Hugo (Matheus Bidu); José Martínez, André Carrillo, Breno Bidon e Rodrigo Garro (Igor Coronado); Memphis Depay e Yuri Alberto.

Mirassol: Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Alan Empereur e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho, Gabriel e Chico Kim; Negueba e Iury Castilho.