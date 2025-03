Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje no paulistão com imagens

Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje no paulistão com imagens

Pelo primeiro jogo da final do Campeonato Paulista de 2025, Palmeiras e Corinthians enfrentam neste domingo, 16 de março, no Allianz. O jogo do Corinthians começa às 18h30 (de Brasília), e terá transmissão na Record TV, Play Plus, R7, CazéTV/Youtube, Max, Nosso Futebol, Uol Play e Zapping. O timão busca sair de um jejum de 6 anos.

O jogo do do Corinthians contra o Palmeiras será transmitido hoje na Record, única opção pela TV aberta. A torcida de casa pode assistir pela internet através do Futebol+ (pay-per-view), UOL Play (pay-per-view) e Zapping TV (pay-per-view). No Youtube, a Cazé TV também faz a transmissão da final.

Na televisão aberta a Record fica responsável por exibir o combate do Paulistão. Por lá, a narração será de Cléber Machado e comentários de Dodô, Maurício Noriega e Sálvio Spínola. A TV Globo não vai passar o jogo, pois não possui direitos de transmissão do Paulistão.

Quem tem mais títulos paulista Corinthians e Palmeiras?

O Sport Club Corinthians Paulista é o maior campeão do paulista de futebol. O clube fundado em 1910 soma 30 títulos de Campeonato Paulista e está na liderança de forma isolada. O Timão levantou seu primeiro caneco em 1914 e, por duas vezes em sua história, conseguiu erguer a taça em três anos consecutivos.

Logo atrás do Alvinegro aparece seu maior rival, o Palmeiras. O Verdão está entre os maiores campeões do Paulistão com 26 conquistas. Seis anos depois de sua criação, o clube conquistou seu primeiro título, ainda com a alcunha de Palestra Itália. Foram oito conquistas ainda nos tempos de Palestra e o restante quando já era Sociedade Esportiva Palmeiras.

Leia também: qual a premiação do Paulistão