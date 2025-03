Onde vai passar o jogo do Flamengo contra o Vasco hoje DE GRAÇA

Horário, escalação e transmissão do jogo do Flamengo

Nesta quarta-feira, 5 de fevereiro, tem jogo do Flamengo contra o Portuguesa no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, em partida de ida da semifinal do Carioca. A bola rola às 17h45 (de Brasília) e tem transmissão pela internet e TV de graça.

Onde assistir o jogo do Flamengo hoje

O jogo do Flamengo neste sábado, 1 de março, vai passar na Globo, Premiere e Sportv, além de contar com retransmissão na Globoplay de graça. A partida começa às 17h45.

Mas atenção que o jogo na Globo só será transmitido para os estados de TV Globo do RJ, ES, MA, PI, SE, AC, AP, AM, RO, RR, PA, DF e Juiz de Fora —MG.

O Vasco tem na escalação Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas, Lucas Piton, Hugo Moura, Jair (Tchê Tchê ou Cocão), Coutinho, Zuccarello (Loide), Rayan e Vegetti.

O Flamengo pode levar a campo Rossi, Wesley, Léo Pereira, Léo Ortiz e Varela; Pulgar, De la Cruz (Evertton Araújo) e Arrascaeta (Luiz Araújo); Gerson, Plata e Bruno Henrique.

Como funciona a Taça Guanabara de 2025

A Taça Guanabara é a fase inicial do Campeonato Carioca de 2025, mantendo o formato das edições anteriores. As 12 equipes participantes são: Bangu, Boavista, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Madureira, Maricá, Nova Iguaçu, Portuguesa, Sampaio Corrêa, Vasco da Gama e Volta Redonda.

As equipes iniciam a Taça Guanabara com zero pontos. Em turno único, todos jogam entre si ao longo de 11 rodadas, conforme a tabela estabelecida pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ). A vitória concede 3 pontos, e o empate, 1 ponto para cada equipe.

Ao término das rodadas, o clube que alcançar a primeira colocação será declarado campeão da Taça Guanabara. Os quatro primeiros colocados avançam para as semifinais do Campeonato Carioca. As equipes que terminarem entre o 5º e o 8º lugares disputarão a Taça Rio, em formato de mata-mata. O último colocado será rebaixado para a Série A2 do Campeonato Carioca.

