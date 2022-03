Onde vai passar o jogo do Flamengo hoje e que horas assistir (12/03)

O Bangu recebe o Flamengo hoje, pela décima primeira rodada do Campeonato Carioca em 2022. Começando a partir das 19h30, no Estádio do Maracanã, a transmissão vai acontecer no Cariocão Play para assinantes. A seguir, confira os detalhes de onde vai passar o jogo do Flamengo hoje.

Horário do jogo do Bangu e Flamengo

O jogo entre Bangu e Flamengo neste sábado, 12 de março de 2022, vai começar às 19h30, pelo horário de Brasília no Estádio do Maracanã, capital carioca, no estado do Rio de Janeiro.

Lembrando que o horário pode ser diferente em alguns dos estados do Brasil por diferentes fusos horários.

Onde vai passar o jogo do Flamengo hoje

Bangu x Flamengo vai passar no pay-per-view Cariocão Play, em todos os estados do Brasil. A plataforma do Cariocão Play está disponível para assinatura no site oficial (www.cariocaoplay.com.br) ou aplicativo pelos valores R$ 27,90 e R$49,90.

Informações do jogo do Bangu e Flamengo hoje

Data: 12/03/2022

Horário: 19h30 (Horário de Brasília)

Árbitro:

Local: Estádio do Maracanã

Onde assistir jogo de hoje: Cariocão Play

Últimos jogos Bangu x Flamengo

31/03/2021 – Flamengo 3 x 0 Bangu – Campeonato Carioca

18/06/2020 – Bangu 0 x 3 Flamengo – Campeonato Carioca

20/01/2019 – Flamengo 2 x 1 Bangu – Campeonato Carioca

Relembre o último jogo do Bangu e Flamengo.

Escalação do jogo do Bangu x Flamengo

Bangu: Paulo Henrique; Wisney, Israel, Raí, Mirandinha; Renatinho, Denilson, Nascimento; Lucas Oliveira, Alison, Daniel Dias

Flamengo: Hugo; Matheuzinho, Fabrício, David Luiz, Filipe Luís; Andreas Pereira, Willian Arão, Everton Ribeiro; Arrascaeta, Bruno, Gabigol

O elenco do Bangu vem em décimo lugar com 9 pontos, tendo ao todo duas vitórias, três empates e cinco derrotas em toda a temporada carioca. Entretanto, o clube busca se afastar o quanto antes da zona de rebaixamento para não se rebaixado, precisando do resultado neste sábado de qualquer modo. O time também tem chances de chegar até a classificação da Taça Rio.

Já classificado para a semifinal do Campeonato Carioca, o Flamengo entra em campo neste sábado apenas para cumprir tabela e quem sabe garantir-se em uma melhor colocação ao fim da primeira fase. Em segundo lugar com 23 pontos, coleciona sete vitórias, dois empates e uma derrota até o momento, buscando aumentar a vantagem aos demais.

Quando começam as semifinais do Campeonato Carioca?

As quatro equipes já estão confirmadas na semifinal do Campeonato Carioca na temporada. São elas Fluminense, Flamengo, Botafogo e Vasco.

Entretanto, basta confirmar a posição de cada equipe na tabela ao fim da última rodada para saber quem vai enfrentar quem.

Os jogos de ida serão realizados em 19 de março, no próximo sábado.

4º colocado (VASCO/BOTAFOGO) x Fluminense

3º colocado (VASCO/BOTAFOGO) x Flamengo

