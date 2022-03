Onde vai passar jogo do Grêmio x Ypiranga hoje e horário (12/03/2022)

Grêmio e Ypiranga disputam a 11ª rodada do Campeonato Gaúcho neste sábado, com horário a partir das 16h30. Na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, a transmissão se dará pelo pay-per-view Premiere, somente para assinantes. Confira quais são os detalhes e informações de onde vai passar o jogo do Grêmio ao vivo.

Que horas é o jogo do Grêmio hoje

O jogo do Grêmio e Ypiranga hoje, 12 de março de 2022, vai começar a partir das 16h30, quatro e meia da tarde, no horário de Brasília jogando na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pelo estado do Rio Grande do Sul.

Lembrando que o horário pode sofrer alterações ou até mesmo ser diferente em alguns estados do Brasil por conta do próprio fuso horário local.

Onde vai passar o jogo do Grêmio

O jogo do Grêmio x Ypiranga hoje vai ser transmitido no Premiere, pay-per-view da emissora por assinatura. A plataforma do pay-per-view está disponível para todos os estados pelos valores entre R$49,90 até R$89,90.

Informações do jogo do Grêmio e Ypiranga hoje

Data: 12/03/2022

Horário: 16h30 (Horário de Brasília)

Local: Arena do Grêmio

Onde assistir jogo de hoje: Premiere

Últimos jogos Grêmio x Ypiranga

24/04/2021 – Ypiranga 2 x 3 Grêmio – Campeonato Gaúcho

26/07/2020 – Grêmio 1 x 1 Ypiranga – Campeonato Gaúcho

02/02/2017 – Grêmio 2 x 0 Ypiranga – Campeonato Gaúcho

Relembre o último jogo entre Ypiranga e Grêmio.

Escalação do jogo do Grêmio x Ypiranga

O Grêmio foi derrotado pelo Inter no clássico GreNal na última quarta-feira, logo após a partida ser remarcada por incidentes envolvendo o ônibus do tricolor. Agora, o elenco da casa espera contar com os três pontos para se manter bem posicionado na busca pela classificação até a próxima fase. Em segundo lugar, tem 18 pontos, três a menos do que o seu rival de hoje, o atual líder.

Enquanto isso, o Ypiranga se mantém em primeiro lugar com 21 pontos, ou seja, venceu ao todo seis partidas, empatou em três oportunidades e só perdeu uma. Por isso, o grupo espera se manter com o bom desempenho em campo também nas rodadas finais para chegar até a semifinal com todo o gás e confiança necessários em busca do título.

Grêmio: Brenno; Orejuela, Pedro Geromel, Bruno Alves; Nicolas, Thiago Santos, Villasanti, Campaz; Janderson, Rildo, Elias

Ypiranga: Marcelo Pitol; Marcelo, Erik, Thiago Sales, Amaral; Rennan Siqueira, Matheuzinho, Marlon, Batista; Diogo Sodré, França

Jogos do Campeonato Gaúcho hoje

A última rodada do Campeonato Gaúcho neste sábado apresenta seis partidas.

Aimoré x São Luiz – 16h30

Brasil de Pelotas x Juventude – 16h30

Grêmio x Ypiranga – 16h30

Guarany x Internacional – 16h30

São José x Novo Hamburgo – 16h30

Caxias x União Frederiquense – 16h30

