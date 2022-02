Que horas é o jogo do São José x Inter hoje ao vivo e horário 20/02

Neste domingo, 20/02, São José e Internacional se enfrentam pela oitava rodada do Campeonato Gaúcho a partir das 20h30 (Horário de Brasília), no Estádio Passo d’Areia, em Porto Alegre. Confira as informações e que horas é o jogo do Inter hoje.

Que horas é o jogo do Inter hoje

O jogo do São José e Internacional vai passar hoje no canal SporTV e pay-per-view Premiere, às 20h30 (horário de Brasília), para todo o Brasil.

A plataforma do Premiere está disponível em operadoras de TV e assinantes do conteúdo entre R$49,90 até R$89,90. Enquanto isso, é possível assistir o jogo no Youtube de graça.

Horário: 20h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Passo d’Areia

Árbitro:

TV: SporTV e Premiere FC

Online: Premiere FC

Escalação do São José x Internacional

Depois de tropeçar diante do Brasil de Pelotas, o Internacional se mantém em segundo lugar no Campeonato Gaúcho com 12 pontos, contabilizando três vitórias, três empates e uma derrota na temporada. Por isso, promete dar o seu melhor nos gramados para buscar a liderança hoje.

São José: Fabio Rampi; Alex Murici, Pablo, Jadson, Tiago Pedra; Marcelo, Fabiano, Crystopher, Kevin; Everton Bala, Thayllon

Enquanto isso, o São José aparece em décimo lugar com 5 pontos depois de ser derrotado pelo Juventude na última quinta-feira. Em sua conta, tem apenas uma vitória, dois empates e três derrotas na competição estadual, buscando cada vez mais aumentar a pontuação para se afastar da zona de rebaixamento.

Internacional: Daniel; Heitor, Kaique, Cuesta, Paulo Victor; Gabriel, Johnny, Edenílson, Maurício; Taison, Wesley

Jogos da rodada do Campeonato Gaúcho

Seis jogos acontecem neste fim de semana pela 8ª rodada do Campeonato Gaúcho. Acompanhe quais são eles e todos os horários.

Sábado

Grêmio 4 x 0 São Luiz

Guarany de Bagel 1 x 0 União Frederiquense

Domingo

Brasil de Pelotas x Ypiranga – 16h

Caxias x Novo Hamburgo – 19h

São José x Internacional – 20h30

Segunda-feira

Aimoré x Juventude – 20h

Além de saber onde assistir o jogo do Internacional hoje, confira os melhores momentos do último jogo.

