O jogo do São Paulo e Fortaleza começa às 21h30

Onde vai passar o jogo do São Paulo e Fortaleza; veja escalação (02/05/25)

Onde vai passar o jogo do São Paulo e Fortaleza; veja escalação (02/05/25)

O São Paulo recebe o Fortaleza pela sétima rodada do Brasileirão nesta sexta-feira, 2 de maio, a partir das 21h30 (de Brasília), no Morumbis. Veja como assistir ao vivo.

Transmissão do jogo do São Paulo e Fortaleza

O jogo do Fortaleza hoje na Libertadores hoje, primeiro de abril, vai passar no Premiere às 21h30. Sem transmissão na TV, o torcedor só pode assistir ao duelo pela internet.

O Premiere é um serviço de streaming de entretenimento para assinantes, ou seja, é preciso pagar a mensalidade para ter acesso ao catálogo de filmes, séries e jogos de futebol disponíveis na plataforma.

Como é o Brasileirão de 2025?

O Campeonato Brasileiro é jogado em 38 rodadas entre pontos corridos, ou seja, cada time enfrenta o outro duas vezes na temporada: uma como mandante e a outra fora de casa. Cada vitória garante três pontos enquanto o empate dá um para os dois lados.

Vão jogar a primeira divisão do Brasileirão as equipes do Atlético-MG, Atlético-GO, Athletico-PR, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Juventude, Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo, Santos, Vasco e Vitória.

>> Atualizado: faltam quantas rodadas para acabar o Brasileirão