Onde vai passar o jogo do São Paulo hoje na Sul-Americana de graça - 27/06

Em confronto direto pela classificação direta às oitavas de final da Sul-Americana, o jogo do São Paulo vai ser contra o Tigre nesta terça-feira, 27/06, na última rodada do grupo D no Estádio do Morumbi, na capital paulista. A bola vai rolar às 21h30, horário de Brasília, com transmissão ao vivo.

Quem vai transmitir jogo do São Paulo ao vivo

O SBT transmite na TV aberta o jogo do São Paulo contra o Tigre pela Sul-Americana nesta terça-feira. O duelo será exibido para todo o país às 21h30, horário de Brasília. Também é possível ver no Paramount Plus.

Téo José narra a partida ao lado dos comentaristas Mauro Beting e Nadine Basttos. É possível assistir de graça no site www.sbt.com.br ou o aplicativo SBT Vídeos.

Outra opção é o Paramount Plus, serviço de streaming para assinantes por R$ 14,90.

Horário: nove e meia da noite

Local: Estádio do Morumbi

Arbitragem: Guillermo Guerrero (EQU)

VAR: Roberto Sanchez (EQU)

Onde assistir jogo do São Paulo hoje: SBT, site do SBT e Paramount+

Conheça o estádio do Morumbi

Do que o São Paulo precisa para se classificar?

As equipes de São Paulo e Tigre já estão classificadas para as oitavas de final da Sul-Americana. No entanto, o confronto direto nesta terça-feira entre os dois vai determinar quem avança para as oitavas de final de maneira direta.

O Tricolor é o líder do grupo D com 13 pontos, com vantagem no saldo de gols. Já o Tigre está em segundo com 10. Para o time paulista o empate basta, assim como a vitória. O Tigre, por outro lado, terá que ganhar e descontar a diferença no saldo com quatro gols ou mais de diferença.

Tolima e Puerto Cabello estão eliminados.

GRUPO D DA SUL-AMERICANA

1 São Paulo - 13 pontos

2 Tigre - 10 pontos

3 Tolima - 5 pontos

4 Academia Puerto Cabello - 0 pontos

Escalações de São Paulo x Tigre

Como o duelo desta terça-feira é o último na fase de grupos, os treinadores Dorival e Diego Hernán vão colocar os titulares em campo.

Escalação do jogo do São Paulo hoje: Rafael; Rafinha, Arboleda, Lucas Beraldo, Caio Paulista; Pablo Maia, Gabriel, Michel Araújo; Luciano, Calleri e Juan (Técnico: Dorival Júnior).

Escalação do jogo do Tigre hoje: Marinelli; Garay, Cabrera, Luciatti, Prieto; Menossi, Cardozo, Castro; Colidio, Armoa e Badaloni (Técnico: Diego Hernán Martínez).

Quando é o sorteio das oitavas de final da Sul-Americana?

O sorteio das oitavas de final da Copa Sul-Americana da América está marcado para 05 de julho, quarta-feira, às 13h, horário de Brasília, em Luque, no Paraguai, na sede da Conmebol.

Antes da realização das oitavas, a segunda fase (em espécie de play-off) é disputada pelos segundos lugares dos grupos da Sul-Americana e os terceiros da Libertadores. Daí, os vencedores vão para as oitavas.

Estão classificados Tigre, São Paulo, Newell's Old Boys, RB Bragantino, Estudiantes, Fortaleza, Defensa y Justicia, Botafogo e LDU Quito.

Leia também:

Próximo jogo do Brasil vôlei masculino é contra a Itália dia 4