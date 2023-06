Onde vai passar o jogo do São Paulo hoje online na Sul-Americana - 08/06

O São Paulo entra em campo nesta quinta-feira, 08 de junho, para enfrentar o Tolima na quinta rodada do grupo D pela Copa Sul-Americana de futebol. O jogo do São Paulo vai ser no Estádio do Morumbi, às 19h (Horário de Brasília) com transmissão exclusiva na televisão e streaming.

O Tricolor busca os três pontos para carimbar o seu passaporte até a próxima fase.

Onde vai passar o jogo do São Paulo hoje online

O jogo do São Paulo hoje vai passar na ESPN e Star Plus às 19h, horário de Brasília. O canal só está disponível em operadoras de televisão por assinatura.

Para assistir na internet, o torcedor tem que sintonizar o Star+, streaming para assinantes. O pacote mais barato sai por R$ 40,90 no mês. Mas como funciona para assistir?

1) Entre no site www.starplus.com ou no aplicativo do seu celular, tablet e smartv e escolha a opção "entrar". Digite o seu email e a senha no espaço em branco que aparece na tela.

2) Depois, dê "continuar" e espere o mosaico principal carregar.

3) Por fim, procure o jogo do São Paulo ao vivo, clique nele e espere carregar para assistir como e onde quiser.

Qual é a situação do São Paulo na Sul-Americana?

O São Paulo é o líder do grupo D da Copa Sul-Americana com 10 pontos, somados em três vitórias, um empate e nenhuma derrota até aqui. O Tigre é o segundo colocado com os mesmos pontos, mas em desvantagem no saldo de gols.

Se o Tricolor faturar a vitória nesta quinta, garante a vaga para a próxima fase. Daí, na última rodada, só briga para se manter na primeira colocação. O Tolima é o terceiro colocado com cinco pontos e o Puerto Cabello o último sem pontos, eliminado da competição.

Escalações de São Paulo x Tolima

O jogo desta quinta-feira deve contar com os titulares de ambos os times. O São Paulo de Dorival Júnior tem muitos desfalques, como Galoppo, Ferraresi, Igor Vinícius, Wellington, Rodrigo Nestor e Moreira.

Para o Tolima, da Colômbia, o time não possui novas baixas em seu plantel, mas Mosquera foi expulso na última rodada e por isso não pode jogar.

São Paulo: Rafael; Rafinha, Arboleda, Lucas Beraldo, Caio Paulista; Pablo Maia, Gabriel Neves, Rodrigo Nestor; Alisson, Luciano e Calleri (Técnico: Dorival Jr).

Tolima: Neto Volpi; Leider Riascos, Junior Hernandez, Arboleda, Jose Cuenu; Guzman, Juan Nieto, Arango; Juan José, Lucumi e Diego Herazo (Técnico: Juan Cruz Real).

Como foi o último entre São Paulo e Tolima?

O último confronto entre Tolima e São Paulo foi em 02 de maio de 2023, na temporada atual, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana de futebol.

No Estádio Manuel Murillo Toro, na Colômbia, os dois times não saíram do 0 a 0, sem nenhum gol marcado pelo primeiro ou segundo tempo. Com apenas um gol marcado, os dois times somara apenas um ponto e seguiram vivos na briga pela classificação às oitavas de final.

Confira os melhores momentos do último confronto entre São Paulo e Tolima.



