Onde vai passar o jogo do Sport x Íbis hoje (01/03/23)

Em partida atrasada da primeira rodada do Campeonato Pernambucano, Sport e Íbis se enfrentam nesta quarta-feira, 1º de março, na Ilha do Retiro, às 20h (horário de Brasília). O jogo do Sport hoje vai determinar a classificação antecipada do Leão para a próxima fase, enquanto os visitantes querem escapar do rebaixamento.

Onde assistir o jogo do Sport hoje ao vivo

O jogo do Sport hoje vai passar no canal Nosso Futebol e o streaming DAZN às 20h.

Para a infelicidade do torcedor, a partida do Leão da Ilha não vai passar na TV aberta. A única maneira de assistir ao evento nesta quarta-feira é através da televisão fechada e no streaming.

O pay-per-view Nosso Futebol é a grande novidade da temporada. Ele substituiu o Copa do Nordeste FC, transmitindo estaduais e também a competição regional. O pacote de canais, entretanto, só está disponível entre as operadoras Sky, Claro e a DirecTV GO.

Para comprar o pay-per-view, entre em contato com o seu operador.

O DAZN, por outro lado, é a opção para quem não tem TV paga em casa. O serviço de streaming transmite todos os jogos do Campeonato Pernambucano em sua plataforma. Por apenas R$ 34,90, o torcedor tem acesso ao conteúdo esportivo do streaming.

Escalações:

Provável escalação do Sport: Renan; Fabinho, Rafael Thyere, Sabino, Igor Cariús; Ronaldo Henrique, Fábio Matheus, Jorginho, Luciano Juba; Labandeira e Vagner Love.

Provável escalação do Íbis: Lucas Peixe; Fabrício, Kevin, Gabriel Santos, Kleitinho; Celestino, Jailton, Clebson; Daniel Silva, Thoni e Anderson.

Notícias das equipes para o jogo de hoje

O Sport ainda não perdeu no Campeonato Pernambucano. No fim de semana, o Leão superou o Caruaru fora de casa para somar os três pontos e assim assegurar na liderança da tabela. Com seis vitórias e três empates, o clube só precisa de um empate para confirmar a sua vaga na semifinal do Pernambucano.

Do outro lado, o Íbis corre o risco de ser rebaixado para a segunda divisão do futebol pernambucano. Em 10º lugar com nove pontos, o clube contabiliza duas vitórias, três empates e uma derrota na temporada do estadual. Se vencer nesta quarta sobe duas posições e consequentemente afasta o fantasma da degola.

