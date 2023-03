Saiba como assistir ao jogo do Goiás hoje na Copa do Brasil. Foto: Reprodução Rosiron Rodrigues | Goiás EC

Onde assistir o jogo do Goiás x ASA hoje na Copa do Brasil 2023 (01/03)

Pela primeira fase da Copa do Brasil, as equipes de ASA e Goiás disputam a vaga para a próxima etapa da competição nesta quarta-feira, 1º de março, no Estádio Fumeirão, em Arapiraca, no estado de Alagoas. O jogo do Goiás hoje vai começar às 19h (horário de Brasília).

Em caso de empate na partida, o Goiás é que avança para a segunda fase por ser o melhor colocado no ranking de clubes da CBF.

Onde vai passar o jogo do Goiás hoje ao vivo

O jogo do Goiás hoje na Copa do Brasil tem transmissão no Premiere e GloboPlay às 19h.

Em operadoras de TV por assinatura, o torcedor pode assistir ao jogo do Goiás contra o ASA nesta quarta-feira em qualquer lugar do Brasil. O pacote de canais de futebol, no entanto, precisa ser comprado na mensalidade.

Para desembolsar o valor necessário o torcedor deve entrar em contato com o seu operador, desde Oi, Claro, Vivo e a Oi.

Quem não tem a TV paga em casa pode assistir no GloboPlay, serviço de streaming da Rede Globo. Porém, somente assinantes da plataforma que tem o pay-per-view no pacote é que podem acompanhar ao vivo a partida.

Dá para assistir tanto no computador como no aplicativo para celular, tablet e smartv, se o televisor for compatível com a plataforma.

Horário : 19h (Horário de Brasília)

: 19h (Horário de Brasília) Local : Estádio Fumeirão, em Arapiraca, Alagoas

: Estádio Fumeirão, em Arapiraca, Alagoas Onde assistir: Premiere e GloboPlay

Como funciona a primeira fase da Copa do Brasil?

A primeira fase da Copa do Brasil traz 80 equipes brigando pela chance de disputar a competição mais democrática do futebol brasileiro.

Para começar, o sorteio da CBF define cada um dos confrontos e consequentemente o chaveamento. Isso significa que os times já conhecem o caminho até a segunda fase da competição se vencerem.

Na primeira fase, o vencedor segue na competição e elimina o seu oponente. Em caso de empate, é o time visitante que avança por ser o melhor colocado no RNC (Ranking Nacional de Clubes).

Diferente da primeira, a segunda fase usa o critério dos pênaltis para definir quem segue vivo no torneio.

Próximo jogo do Goiás

O Goiás tem compromisso marcado no fim de semana pelas quartas de final do Campeonato Goiano.

No domingo, 05 de março, o Esmeraldino vai enfrentar o Goiânia pelo jogo de volta. O pontapé inicial está marcado para 16h, horário de Brasília, no Estádio da Serrinha.

O Goiás venceu o primeiro jogo das quartas por 8 a 3, praticamente carimbando o seu passaporte até a semifinal do Campeonato Goiano.

O embate será transmitido no pay-per-view Nosso Futebol e na plataforma de streaming DAZN.

