Onde vai passar Polônia x Holanda hoje ao vivo e horário na TV (22/09)

Pela quinta rodada do grupo D na Liga das Nações, a Polônia enfrenta a Holanda nesta quinta-feira, 22 de setembro, a partir das 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Nacional de Varsóvia. Para não perder nenhum lance, saiba onde vai passar Polônia x Holanda hoje ao vivo.

Onde vai passar Polônia x Holanda hoje ao vivo

O jogo da Polônia e Holanda hoje vai passar no SporTV, na TV fechada, às 15h45 (Horário de Brasília). O torcedor também tem a oportunidade de acompanhar pelo GloboPlay, plataforma de streaming.

Para o torcedor que é apaixonado por assistir a grandes confrontos do futebol, a partida entre Polônia e Holanda é a opção nesta quinta-feira! Válida na quinta rodada da Liga das Nações, basta sintonizar o SporTV, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura.

Outra opção é acompanhar através do GloboPlay, plataforma de streaming. O serviço pode ser encontrado através do aplicativo para celular, tablet, computador e smart TV, se o aparelho for compatível.

O torcedor que ainda não é assinante deve acessar www.globoplay.globo.com e, por valores de R$ 24,90 até R$ 86,90 por mês, tornar-se membro de toda a programação.

POLÔNIA X HOLANDA:

Horário: 15h45 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Nacional de Varsóvia, em Varsóvia, na Polônia

Onde vai passar Polônia x Holanda hoje: SporTV 2 e GloboPlay

Árbitro: Alejandro Hernández

Árbitro de vídeo: Ricardo de Burgos

Polônia x Holanda: como estão as equipes na Liga das Nações?

Com apenas quatro pontos, a Polônia aparece na 3ª posição do grupo D com uma vitória, um empate e duas derrotas na competição europeia. Mesmo com poucas chances de classificação até a semifinal da Liga das Nações, o elenco polonês deve brigar pelos três pontos de todas as maneiras para quem sabe tentar ultrapassar os adversários, como Holanda e a Bélgica, pronto para torcer por tropeços na rodada.

Mesmo com Lewandowski no ataque, os poloneses não poderão contar com Moder e Cash.

Provável escalação da Polônia: Szczesny; Reca, Bednarek, Glik, Bereszynski; Linetty, Krychowiak, Zalewski, Zielinski; Frankowski e Lewandowski.

A Holanda, por outro lado, é a líder do grupo D com dez pontos, conquistados em três vitórias e apenas um empate, ou seja, pode garantir maior vantagem na liderança e quem sabe ficar ainda mais próximo na classificação para a semifinal da Liga das Nações. Por isso, deve colocar em campo todos os titulares da seleção, mesmo sendo a data FIFA.

O goleiro Tim Krul não poderá jogar nesta quinta-feira por estar lesionado.

Provável escalação da Holanda: Cillessen; De Vrij, Van Dijk, De Ligt; Dumfries, Berghuis, Koopmeiners, De Jong, Malacia; Gakpo e Depay.

Jogos da quinta rodada na Liga das Nações na semana

Além do confronto entre Polônia e Holanda nesta quinta-feira, outros jogos na programação serão realizados nesta semana.

O torcedor deve ficar atento se quiser acompanhar todos os jogos da rodada, principalmente porque os resultados podem mudar completamente a tabela de classificação.

Para o torcedor não perder nenhum lance, confira todos os jogos até o sábado.

Quinta-feira (22/09):

Cazaquistão x Bielorrússia – 11h

Letônia x Moldávia – 13h

Eslováquia x Azerbaijão – 15h45

Polônia x Holanda – 15h45

Lituânia x Ilhas Faroé – 15h45

Liechtenstein x Andorra – 15h45

Turquia x Luxemburgo – 15h45

Croácia x Dinamarca – 15h45

França x Áustria – 15h45

Bélgica x País de Gales – 15h45

Sexta-feira (23/09):

Estônia x Malta – 13h

Geórgia x Macedônia do Norte – 13h

Alemanha x Hungria – 15h45

Finlândia x Romênia – 15h45

Bósnia x Montenegro – 15h45

Bulgária x Gibraltar – 15h45

Itália x Inglaterra – 15h45

Sábado (24/09):

Armênia x Ucrânia – 10h

Irlanda do Norte x Kosovo – 13h

Eslovênia x Noruega – 13h

Espanha x Suíça – 15h45

Escócia x Irlanda – 15h45

Israel x Albânia – 15h45

Sérvia x Suécia – 15h45

Chipre x Grécia – 15h45

República Tcheca x Portugal – 15h45

Você também vai gostar de ler: História da Liga Europa: conheça a trajetória do torneio de futebol