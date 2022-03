Onde vai passar São Paulo x Palmeiras ao vivo e horário da final 30/03

Equipes se enfrentam pela final do Campeonato Paulista nesta quarta-feira, 30 de março, no Estádio do Morumbi

São Paulo e Palmeiras disputam nesta quarta-feira, a partir das 21h40 (Horário de Brasília), a primeira partida da grande final do Campeonato Paulista de 2022, no Estádio do Morumbi, na capital paulista. Quem vencer tem a vantagem no duelo. Dessa maneira, descubra as informações e onde vai passar São Paulo x Palmeiras.

O elenco tricolor superou o Corinthians para chegar até aqui, enquanto o alviverde passou pelo RB Bragantino.

Onde vai passar São Paulo x Palmeiras ao vivo

Onde vai passar São Paulo e Palmeiras hoje ao vivo é na Record, Youtube, HBO Max, Estádio TNT, Premiere e Paulistão Play, a partir das 21h40, pelo horário de Brasília.

A emissora da TV aberta vai transmitir o clássico paulista com narração de Marco de Vargas e comentários de Muller para os estados de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Para assistir online, o PlayPlus retransmite o jogo no site oficial de graça (www.playplus.com) com narração de Silvio Luiz.

Outra opção é o canal do Paulistão no Youtube, que vai transmitir ao vivo e de graça o jogo de hoje.

No streaming, o HBO Max, da Rede Turner, pode ser acessada (www.hbomax.com) no site e aplicativo para Android e iOS por R$19,99 ou R$27,90. Já o Estádio TNT está disponível para todos os assinantes de operadoras de TV paga ou assinantes por R$19,90 no site (www.estadio.com).

A plataforma do pay-per-view Premiere também vai transmitir o clássico, disponível em canais da TV paga ou no site (www.premiere.globo.com) por R$49,90 até R$89,90, assim como o Paulistão Play, por R$34,99.

A arbitragem será de Douglas Marques das Flores, com assistência de Daniel Paulo, Alex Ang e Thiago Luis.

RECORD (SP, PR, RS, SC, MT e MS)

PLAYPLUS

YOUTUBE

HBO MAX

ESTÁDIO TNT

PREMIERE

PAULISTÃO PLAY

Escalação do jogo do São Paulo e Palmeiras

Escalação do São Paulo: Jandrei, Rafinha, Diego Costa, Léo e Reinaldo, Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Alisson, Igor Gomes, Eder (Luciano) e Calleri

Escalação do Palmeiras: Marcelo , Rocha, Jailson, Murilo, Piquerez; Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa, Raphael Veiga, Dudu e Rony

O elenco do São Paulo fez uma belíssima campanha no Campeonato Paulista este ano. O atual campeão vem brigar pelo título mais uma vez e diante do mesmo oponente que no ano passado. Porém, desta vez, o elenco tem muito mais problemas a resolver até a grande decisão desta noite. No seu caminho, terminou em primeiro lugar no grupo B com 23 pontos, enquanto superou o São Bernardo nas quartas e, depois, o Corinthians na semifinal.

Do outro lado, o Palmeiras tem a melhor campanha no Paulistão deste ano e, por isso, é o grande favorito no jogo de hoje. Passou com facilidade na fase de grupos ao terminar em primeiro lugar no grupo C, contabilizando 30 pontos, ou seja, onze pontos de vantagem com o segundo colocado. Depois, superou o Ituano nas quartas e o RB Bragantino na semifinal. Agora, busca recuperar a sua hegemonia no futebol paulista.

São Paulo x Palmeiras últimos jogos

O último jogo do São Paulo e Palmeiras foi em 10 de março, pela primeira fase do Campeonato Paulista de 2022. Em 1 a 0, o alviverde venceu com gol de Rony com dez minutos de jogo.

Confira os últimos resultados entre São Paulo e Palmeiras na história.

17/11/2021 – Palmeiras 0 x 2 São Paulo – Brasileirão

17/08/2021 – Palmeiras 3 x 0 São Paulo – Libertadores

10/08/2021 – São Paulo 1 x 1 Palmeiras – Libertadores

31/07/2021 – São Paulo 0 x 0 Palmeiras – Brasileirão

Assista ao vídeo e relembre como foi o último jogo dos times

Maiores campeões do Campeonato Paulista

Não por acaso, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos são os maiores campeões do Campeonato Paulista. O Timão, entretanto, é o maior deles com 30 títulos, seguido do Verdão, com 23 troféus.

Confira a seguir a lista completa dos vencedores.

Corinthians – 30 títulos

Palmeiras – 23 títulos

São Paulo – 22 títulos

Santos – 22 títulos

Portuguesa – 3 títulos

Ituano – 2 títulos

Inter de Limeira, Juventus, São Caetano e RB Bragantino – 1 título

