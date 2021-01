Operário x CRB: onde assistir e escalações do jogo da Série B (14/1)

Operário x CRB abrem a 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, nesta quinta-feira (14). As equipes se enfrentam em Ponta Grossa (PR), no Estádio Germano Krüger, às 19h15, mas embaladas pelos bons resultados nos últimos jogos, equipes ainda sonham com o G-4.

Onde assistir Operário x CRB pela Série B?

O confronto entre Operário x CRB, pelo Brasileiro da Série B, no entanto não terá transmissão da TV aberta. Mas, o SporTV e o Premiere transmitem o jogo na TV fechada.

Equipes chegam embaladas para o jogo

Vindo de duas vitórias seguidas, o Fantasma da Vila não perde há quatro rodadas, mas atualmente é o oitavo colocado com 48 pontos. A vitória na abertura da 35ª rodada, pode levar a equipe para o sexto lugar, no entanto, a equipe só se garante na posição caso Guarani e Ponte Preta não vençam seus jogos.

Já o CRB embalou na competição, e emplacou três vitórias seguidas. Os nove pontos nas últimas três rodadas, ajudaram a equipe à subir na tabela, e então uma vitória no confronto pode ser uma garantia de adeus à possibilidade de rebaixamento.

No entanto, para o confronto entre Operário x CRB pela Série B, o time alagoano terá três desfalques. O zagueiro Ewerton Páscoa, o lateral Igor Cariús e o meia Diego Torres receberam o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Guarani, então desfalcam o CRB no duelo contra o Operário.

Escalações de Operário x CRB na Série B

Operário: Martín Rodríguez;Alex Silva, Bonfim, Ricardo Silva e Fabiano; Jorge Jimenez, Marcelo e Pedro Ken; Maranhão, Ricardo Bueno e Rafael Oller.

CRB: Edson Mardden; Reginaldo Lopes, Gum, Reginaldo Júnior e Luiz Paulo; Claudinei, Wesley e Régis; Pablo Dyego, Luidy e Lucão.

Jogos da rodada 35 da Série B

Cuiabá x Guarani – 21h30

15/1

Figueirense x Brasil de Pelotas – 17h30

Sampaio Corrêa x Paraná – 19h15

América MG x Botafogo – 21h30

16/1

CSA X Avaí – 16h30

Juventude x Cruzeiro – 19h

Oeste x Confianaça – 21h

17/1