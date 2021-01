Veja a lista dos melhores treinadores da década; Tite fica de fora

A Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS) divulgou uma lista com os 20 melhores treinadores da década. Mesmo tendo conquistado dois Campeonatos Brasileiro, uma Libertadores, um Mundial de Clubes, além de outros títulos, Tite ficou de fora da lista. No entanto, vale ressaltar que as escolhas não levam em consideração as conquistas por seleções, apenas clubes.

Tite fora da lista

O top-3 da lista de melhores treinadores da década foi composto por Diego Simeone, Pep Guardiola e Jurgen Klopp, respectivamente. Entretanto, alguns técnicos presentes, possuem desempenho questionável nos últimos 10 anos. Para muitos, Tite deveria estar na lista.

O italiano Claudio Ranieri, por exemplo, conquistou um título de Premier League com o Leicester em 2016. No entanto, além do troféu do campeonato inglês, o treinador só garantiu mais um caneco na década: a segunda divisão francesa. Ranieiri é o 12º colocado.

Outro caso, é do treinador Leornado Jardim, que conquistou três títulos nos últimos 10 anos. No entanto, seus troféus são dois pelo Campeonato Grego e um Francês. Ele aparece então em 18º na lista de melhores treinadores da década.

Argentina tem três técnicos na lista

Se o futebol brasileiro não emplacou nenhum treinador entre os melhores da década, o mesmo não aconteceu com os argentinos. Os “hermanos” possuem três profissionais na lista: Diego Simeone, Mauricio Pochettino e Marcelo Gallardo. Inclusive, o líder da lista é o treinador do Atlético de Madrid. Recém contratado pelo PSG, Pochettino aparece em 9º, e Gallardo em 10º.

#️⃣1️⃣ Nuestro entrenador Diego Pablo @Simeone ha sido nombrado por la Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol (IFFHS) como mejor entrenador de club de la década. ¡Enhorabuena, míster! 🔝 🙌 ℹ https://t.co/VXTwrJigVP 🔴⚪ #AúpaAtleti pic.twitter.com/n1aPrgGS52 — Atlético de Madrid (@Atleti) January 12, 2021

O treinador do River Plate, então eliminado pelo Palmeiras ontem (12), da Libertadores, é o único que atua no futebol sul-americano. Apelidado de El muñeco, Gallardo chegou ao River, como técnico, em 2014. Neste período, conquistou uma Sul-americana, e chegou a três finais de Libertadores, mas venceu duas. O treinador é um dos poucos, a ter conquistado o título da principal competição do continente como atleta e então como técnico.

Lista dos melhores treinadores da década