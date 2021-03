País de Gales x República Tcheca: onde assistir e escalações – 30/03

País de Gales e República Tcheca se enfrentam nesta terça-feira (30) a partir das 15h45 (horário de Brasília), no Cardiff City, em jogo da terceira rodada do grupo E nas Eliminatórias da Copa 2022. Quem vencer, garante vantagem nos confrontos. Então, saiba a seguir onde assistir ao jogo ao vivo.

País de Gales x República Tcheca: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão exclusiva do serviço de streaming Estádio TNT, da TNT Sports. Ademais, para adquirir, a assinatura está disponível por R$19,90 por mês no site oficial.

Como chegam as equipes para o jogo?

A equipe de Gareth Bale segue zerada na competição, com uma derrota na conta. Agora, entra em campo nesta terça-feira com o propósito de garantir três pontos e, assim, brigar na parte de cima da tabela de classificação no grupo.

Enquanto isso, a República Tcheca aparece em primeiro lugar com quatro pontos, dividindo a liderança com a Bélgica, que também possui quatro. Portanto se vencer e os belgas perderem, mantem-se no topo com vantagem aos demais.

Possíveis escalações de País de Gales x República Tcheca

Possível País de Gales: Ward; Mepham, Rodon, Lawrence; Roberts, Allen, Ampadu, Williams; James, Wilson, Bale.

Possível República Tcheca: Vaclik; Coufal, Boril, Celustka, Kúdela; Holes; Jankto, Soucek, Barák, Provod; Krmencik.

Classificação do grupo E nas Eliminatórias da Copa

No grupo E, a República Tcheca e Bélgica estão empatados na liderança com quatro pontos. Logo atrás vem a Bielorrússia com três, enquanto País de Gales e Estônia estão zerados.

