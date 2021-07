Palmeiras x Santos Sub-20 hoje – 5/7: como assistir ao vivo e horário

Palmeiras e Santos se enfrentam nesta segunda-feira (5) em partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. A bola rola às 16h, no Allianz Parque, e terá transmissão ao vivo para todo o país. Então, saiba como assistir ao vivo jogo da Palmeiras x Santos Sub-20, hoje.

Como assistir jogo do Palmeiras x Santos Sub-20, ?

Horário: 16h (horário de Brasília)

Onde assistir jogo do Palmeiras x Santos Sub-20: SporTV

O clássico da 3ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20 2021 entre o Verdão e o Peixe não terá transmissão ao vivo da televisão aberta.

No entanto, o torcedor pode então assistir Palmeiras x Santos Sub-20, ao vivo, no SporTV, a partir das 16h.

Como Palmeiras x Santos Sub-20 chegam para o jogo?

Invicto no campeonato até então, o Palmeiras chega para o jogo contra o Santos, no Sub-20, vindo de vitória diante do Bahia, pelo placar mínimo. Na rodada de estreia, o Verdão empatou com o Atlético GO em 1 a 1 e, com quatro pontos, está na 10ª posição do Brasileiro da categoria.

Por outro lado, o Santos chega para o clássico vindo de derrota. Na última rodada, os meninos da Vila perderam para o Grêmio por 5 a 2, mas na estreia, o Peixe conseguiu o triunfo diante do Sport, pelo placar mínimo. Com então três pontos, a equipe santista está em 12º no campeonato.

Como funciona o Brasileiro Sub-20?

Cerca de 20 clubes participam do Campeonato Brasileiro Sub-20. A primeira fase é composta pelo formato todos contra todos e, após 19 rodadas, os oito melhores times avançam às quartas de final, com o primeiro colocado enfrentado o oitavado, o segundo pega o sétimo, e assim sucessivamente.

Em confrontos de ida e volta, os duelos definem os quatro semifinalistas. Na semifinal, em também jogos de ida e volta, define-se os finalistas. As finais ocorrem nos dias 14 e 21 de novembro.

