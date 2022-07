Paraguai x Chile feminino (11/07): onde assistir e horário hoje

Valendo a Copa América Feminina, pela segunda rodada no grupo A as seleções de Paraguai x Chile feminino se enfrentam nesta segunda-feira, 11 de julho, no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali. Com início a partir das 18h (Horário de Brasília), confira onde assistir o jogo de hoje.

A sede da competição este ano é da Colômbia, escolha da própria Conmebol.

Onde assistir Paraguai x Chile feminino hoje?

O jogo entre Paraguai x Chile feminino hoje não tem transmissão. A partida tem início às 18h (Horário de Brasília), na rodada da Copa América nesta segunda-feira.

Para a infelicidade do torcedor, o confronto da competição feminina não vai passar em nenhum lugar. Por isso, a única opção para acompanhar os lances são através da transmissão dos perfis oficiais das seleções @LaRoja e @Albirroja.

A seleção feminina do Paraguai não estreou do jeito que gostaria pela Copa América. Pelo grupo A, o elenco foi derrotado por 4 a 2 pela Colômbia, anfitriã do torneio, na última sexta-feira. Jessica Martínez e Fany marcaram, mas não foi o necessário para virar o jogo.

Agora, a equipe paraguaia busca se recuperar para tentar subir na tabela do grupo, ocupando a 4ª posição sem pontos marcados.

Escalação do Paraguai: Bobadilla; Bareiro, Riveros, Martínez, Fretes; Chamorro, Quintana, Godoy, Arrieta Gómez; Jessica Martínez e Rebeca Fernández.

Do outro lado, o Chile estreia na Copa do América Feminina nesta segunda-feira depois de não jogar no fim de semana. O grupo das jogadoras chilena não vem tão bem quanto gostaria na temporada depois de perder dois amistosos contra a Venezuela no mês passado.

Por isso, devem escalar as principais jogadoras e assim conquistarem os primeiros pontos no grupo A. O Chile é o favorito no jogo de hoje.

Escalação do Chile: Christiane Endler; Camila Sáez, Geraldine, Carla Guerrero, Rosario; Francisca Lara, Karen Araya, Yessenia; Yastin, Valeria e Valentina Diaz.

Como funciona a Copa América Feminina?

A Copa América é a maior competição de futebol feminino na América do Sul. São dez seleções brigando pelo título na temporada entre os dias 8 até 30 de julho, com sede na Colômbia.

As seleções são divididas em dois grupos de cinco, seguindo o mesmo modelo da competição masculina, com organização da Conmebol. A entidade é quem define cada um dos grupos e o calendário de jogos do torneio. Assim, as cinco equipes se enfrentam entre si por cinco rodadas onde elas jogam quatro vezes. Em pontos corridos, cada vitória vale três pontos, o empate um e a derrota nenhum.

Ao fim da primeira fase, o primeiro e segundo colocado se classificam para a semifinal, enquanto os terceiros lugares disputam o quinto lugar, jogados sempre em partida única o mata-mata.

A semifinal será realizada entre 25 e 26 de julho, com a final em 30 de julho sempre com sede colombiana.

