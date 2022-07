As equipes de Corinthians e Flamengo se enfrentaram neste domingo, 10 de julho, pela décima sexta rodada do Brasileirão

Gols de Corinthians e Flamengo hoje: vitória do Timão no Brasileirão

Deu Corinthians no clássico das torcidas! Por 1 x 0, a equipe alvinegra venceu o Flamengo neste domingo, 10 de julho de 2022, pela décima sexta rodada do Campeonato Brasileiro na Série A, jogando na Neo Química Arena. Com gol de Rodinei contra, a equipe paulista somou os três pontos. Veja os gols do Corinthians e Flamengo hoje e como foi a partida.

Com as arquibancadas lotadas na Neo Química Arena, o Clássico das Nações terminou com final feliz para o Corinthians. Com o elenco confiante, empolgado e criativo em campo, o Timão venceu o Flamengo por 1 x 0 neste domingo, 10 de julho, para garantir os três pontos. Os gols de Gols de Corinthians e Flamengo hoje foram de Rodinei, contra.

Com o resultado, o time alvinegro subiu para a 3ª posição no Brasileirão com 29 pontos, atrás apenas do Palmeiras e do Atlético Mineiro, o novo líder.

Sob o comando do técnico Vitor Pereira, o Corinthians foi para campo neste domingo com a seguinte escalação: Cássio; Rafael Ramos, Gil, Raul Gustavo, Fábio Santos; Du Queiroz, Cantillo, Adson, Giuliano; Lucas Piton e Roger Guedes.

Confira os melhores momentos da partida entre Corinthians e Flamengo pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro na Série A neste domingo, 10 de julho de 2022.

Como foi a partida entre Corinthians e Flamengo?

O primeiro tempo foi bem equilibrado entre os dois times. O primeiro chute com perigo partiu do Corinthians com Adson de cabeça, após levantamento de Lucas Piton. Santos, goleiro do Flamengo, afastou de soco aos 3 minutos.

Os anfitriões ganharam cada vez mais confiança e passaram a pressionar os adversários. Du Queiroz chegou bem ao 8 minutos, parando em bloqueio de Rodrigo Caio. A resposta do Fla veio com 12 minutos com Ayrton e João Gomes, mas o primeiro estava sozinho e não conseguiu avançar com a jogada enquanto o segundo foi travado pela defesa.

Rodrigo Caio sentiu dores após dividida com Du Queiroz. O zagueiro precisou deixar o gramado aos 15 minutos, preocupando a torcida do rubro-negro.

A primeira etapa seguiu equilibrada com boas chances dos dois lados. O Flamengo chegou muito bem com Gabigol e Vitinho, enquanto o Corinthians fez bonito com Adson. Aos 35, o técnico Vitor Pereira recebeu o cartão vermelho e foi expulso de campo.

Sem tempo para mais nada, fim de primeiro tempo. O Flamengo finalizou muito mais, mas o Timão conseguiu segurar a pressão e se manter também na área defensiva do rival.

No segundo tempo o ritmo foi mais devagar entre os times. Porém, o inesperado aconteceu aos 6 minutos. Em jogada do Corinthians, a bola atravessou a defesa do clube rubro-negro com Gustavo Silva. O jogador do Timão fez o levantamento e Rodinei, sem querer, mandou a bola para o próprio gol.

Gol contra do Rodinei. pic.twitter.com/CQMewWrcTg — Curiosidades Brasil (@CuriosidadesBRL) July 10, 2022

Mesmo atrás do placar, o Flamengo não tirou o pé. O elenco atacou duas vezes o adversário com defesa extraordinária do goleiro Cássio aos 11 minutos, chutes de Gabigol e Victor Hugo.

Com o gol, o Corinthians cresceu dentro do gramado e ganhou confiança. Aos gritos da torcida, Bruno Melo teve chance aos 21, a primeira boa oportunidade na segunda etapa, com defesa de Santos. Roger Guedes também tentou, mas sem sucesso em falta cobrada aos 30 minutos.

Aos 45 minuto, Roger Guedes teve a chance de matar o jogo. O atacante recebeu de Gustavo Silva, deixou o goleiro Santos para trás mas, na hora do chute, mandou a bola pelo lado de fora. A resposta veio no mesmo instante com lançamento de Éverton Ribeiro para Pedro. O ídolo do último jogo na Libertadores acertou a bola para fora mesmo dentro da área.

Com seis minutos de acréscimos, o Flamengo seguiu pressionando o rival para tentar empatar o placar. No entanto, sem tempo para mais nada, o árbitro apita o fim do jogo na Neo Química Arena, pelo Brasileirão por 1 a 0.

Qual é o próximo jogo do Corinthians e Flamengo?

O próximo jogo do Corinthians e Flamengo será no meio da semana, pelo confronto de volta nas oitavas de final da Copa do Brasil.

O Corinthians vai enfrentar o Santos na Vila Belmiro, na cidade de Santos, na quarta-feira, 13 de julho de 2022, a partir das 21h30 (Horário de Brasília). O primeiro jogo foi 3 a 0 para o clube alvinegro e, por isso, tem a vantagem de precisar de apenas um empate para se classificar.

Já o Flamengo recebe o Atlético Mineiro também na quarta, 13 de julho, às nove e meia da noite (Horário de Brasília), pelo jogo de volta no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. O Galo venceu o primeiro confronto por 2 a 1 e, por isso, precisa só de um empate.

Classificação do Brasileirão 2022

1 Palmeiras – 29 pontos

2 Corinthians – 29 pontos

3 Fluminense – 27 pontos

4 Athletico PR – 27 pontos

5 Atlético MG – 27 pontos

6 Fluminense – 24 pontos

7 São Paulo – 22 pontos

8 Flamengo – 21 pontos

9 Botafogo – 21 pontos

10 RB Bragantino – 21 pontos

11 Goiás – 20 pontos

12 Coritiba – 19 pontos

13 Santos – 19 pontos

14 América MG – 18 pontos

15 Avaí – 18 pontos

16 Atlético GO – 17 pontos

17 Goiás – 17 pontos

18 Cuiabá – 16 pontos

19 Juventude – 12 pontos

20 Fortaleza – 10 pontos – Gols de Corinthians e Flamengo hoje

