Parma x Milan: onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano (10/04)

Parma e Milan se enfrentam neste sábado (10) a partir das 13h (horário de Brasília), no Estádio Ennio Tardini, em jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Italiano. Se vencer, equipe de Ibrahimovic diminui a diferença com o líder da competição. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Parma x Milan: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão em três lugares:

No canal Band, na tv aberta. SKY: 13, CLARO/NET: 22, VIVO: 19, OI:960/607

Canal Sportv, na tv fechada. SKY: 39, CLARO/NET: 39, VIVO:339/539, OI TV: 39

No streaming Estádio TNT. Ademais, para adquirir, a assinatura está disponível por R$19,90 por mês.

Como estão as equipes na temporada?

O Parma está na zona de rebaixamento, em 19º com vinte pontos. Dessa maneira, precisa vencer o confronto deste sábado de qualquer maneira para escapar da degola. Então, em seu plantel, Sohm, Karamoh, Zirkzee, Brunetta, Cyprien, Mihaila e Iacoponi estão fora.

Enquanto isso, o Milan aparece em segundo lugar com sessenta, brigando para alcançar a Inter de Milão e, assim, retomar a liderança do Campeonato Italiano. Depois de tropeçar por algumas rodadas, o time de Ibrahimovic perdeu o reinado, precisando retomar o bom desempenho em campo. Por fim, Calabria e Romagnoli estão indisponíveis.

Possíveis escalações de Parma x Milan

Possível Parma: Sepe; Bani, Osorio, Laurini, Gagliolo; Hernani, Kucka, Brugman; Gervinho, Man, Pellè.

Possível Milan: Donnarumma; Saelemaekers, Kjaer, Hernandez, Tomori; Bennacer, Kessie; Castillejo, Krunić, Calhanoglu; Ibrahimovic.

Últimos jogos

Ambas as equipes entraram em campo pela última vez no sábado (03) pela 29ª rodada do Campeonato Italiano. Assim, o Milan ficou no 1 a 1 com o Sampdoria, enquanto o Parma também empatou com o Benevento em 2 a 2.

