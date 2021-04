Jornal francês crava Mbappé como próximo vencedor da Bola de Ouro

Depois da atuação brilhante de Kylian Mbappé pelo PSG com dois gols na última quarta-feira (07) em vitória por 3 a 2 contra o Bayern de Munique pelas quartas de final da Champions League, o jornal francês Le Parisien listou o jovem como um dos favoritos ao prêmio da Bola de Ouro na temporada.

Conheça Kylian Mbappé

Nascido em Paris, na França, Kylian Mbappé, de apenas 22 anos, começou a jogar nas categorias de base do Monaco. Somente em 2015 ganhou a primeira oportunidade no time profissional, onde completou 60 partidas e vinte e sete gols, além do título no Campeonato Francês.

Em 2017, foi apresentado oficialmente pelo PSG, onde depois de um ano por empréstimo foi comprado em definitivo pelo clube parisiense. Ainda representando as cores da capital francesa, Kylian é peça fundamental no ataque.

Mbappé consagrou-se campeão com a Seleção da França na Copa do Mundo na Rússia em 2018, tornando-se o jogador mais jovem a marcar em uma final da Copa e também a erguer a taça mais famosa do mundo.

Mbappé pode ganhar a Bola de Ouro em 2021?

De acordo com a publicação do jornal Le Parisien, o jovem chega como um dos favoritos a ganhar o título de melhor jogador, principalmente depois de sua belíssima atuação no jogo das quartas na Champions contra o Bayern, atual campeão.

Mbappé conseguiu passar por Manuel Neuer, considerado o melhor goleiro do mundo, por duas vezes. Além disso, sua atuação contra o Barcelona nas oitavas, contabilizando quatro gols no agregado também chamaram a atenção. Por isso, o jornal o classifica como um dos favoritos na briga pelo título. Além disso, a publicação do Le Parisien também mostrou que, mesmo com a presença de Neymar e Di Maria em campo, o francês não deixou de brilhar, alcançado os gols que decidiram a partida.

Números de Mbappé em 2021

Pelo Campeonato Francês, Mbappé entrou em campo com a camisa do PSG em 26 jogos, marcando vinte gols e assinalando seis assistências. É importante lembrar também que, nas três primeiras rodadas, Kylian não jogou já que testou positivo para covid-19. Mesmo com essas condições, conseguiu se recuperar e manteve-se com a mesma qualidade.

Dessa maneira, pela Champions League na temporada 2020/21, o francês contabiliza oito gols em 8 partidas. Números tão bons quanto os de sua estreia pelo Monaco, em 2017, onde marcou seis em 9 jogos, chegando até as semifinais depois de vencer Manchester City e Borussia Dortmund, mas acabou sendo batido pela Juventus.

Kylian Mbappe only needed three minutes to put PSG up 1-0 vs. reigning champs Bayern Munich 💥 (via @UCLonCBSSports)pic.twitter.com/qXMdTuzKeb — Bleacher Report (@BleacherReport) April 7, 2021

