Parma x Roma: onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano – 14/03/2021

Parma e Roma se enfrentam neste domingo (14) a partir das 11h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Torino, em jogo da 27ª rodada do Campeonato Italiano. Enquanto uma equipe ocupa a liderança, a outra precisa escapar do rebaiaxmento. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Parma x Roma: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão em dois lugares:

No canal Bandsports, na tv fechada. SKY: 210, CLARO/NET:75, VIVO: 463, OI TV:168

No streaming Estádio TNT. Ademais, para adquirir, a assinatura está disponível por R$19,90 por mês.

Como chegam as equipes para o jogo?

A equipe do Parma está na zona de rebaixamento, em 19ª posição, com dezesseis. Portanto mesmo se vencer hoje ainda assim não deixa a degola, mas soma pontos, o que é extremamente importante. Então, não possui em seu plantel Iacoponi, Kucka e Gervinho.

Do outro lado, a Roma está em 5º com cinquenta pontos. Lutando pela liderança do Italiano, o time da capital italiana deve entrar em campo com força total para garantir os três pontos e, assim, terminar a rodada em terceiro lugar. Dessa maneira, no jogo de hoje, Mkhitaryan, Smalling, Veretout e Zaniolo não aparecem nos convocados.

Possíveis escalações de Parma x Roma

Possível Parma: Sepe; Pezzella, Conti, Bani, Laurini; Kurtic, Hernani, Brugman; Grassi, Brunetta, Karamoh.

Possível Roma: Pau Lopez; Fazio, Cristante, Mancini; Karsdorp, Diawara, Peres, Pellegrini; El Shaarawy; Pedro, Borja.

Últimos jogos

Ademais, ambas as equipes entraram em campo pela última vez na semana passada, no domingo (07) pela 26ª rodada do Campeonato Italiano. Assim, o Parma ficou no empate com a Fiorentina em 3 a 3.

Enquanto isso, a Roma venceu o Genoa por 1 a 0.

Jogos de hoje na tv (14/03): veja as partidas de futebol deste domingo