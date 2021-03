Jogos de hoje na tv (14/03): veja as partidas de futebol deste domingo

O domingo de futebol, 14 de março, traz jogos das mais variadas divisões tanto do futebol nacional quanto do internacional. Então, saiba onde assistir aos jogos de hoje na TV.

No futebol brasileiro, os Estaduais continuem em todo vapor. Enquanto isso, no Campeonato Italiano, o Milan entra em campo para assegurar a liderança.

Copa do Nordeste – Jogos de hoje na TV

Pela terceira rodada da competição, um jogo acontece neste domingo (14) recheado de futebol. Então, saiba onde assistir ao vivo na TV.

CSA x CRB – 18h – PPV Copa do Nordeste

Copa do Brasil Sub-20 – Jogos de hoje na TV

Pela primeira fase, uma partida acontece neste domingo (14). Então, saiba onde assistir ao vivo.

CEU ABC x Corinthians – 16h – Band

Libertadores Feminina – Jogos de hoje na TV

Duas partidas pelas quartas de final acontecem hoje. Contudo, saiba onde assistir aos jogos de hoje na TV ao vivo.

Corinthians x Santiago Morning – 17h – CONMEBOL TV e Facebook Libertadores

Boca Juniors x América de Cali – 19h30 – CONMEBOL TV e Facebook Libertadores

Paulistão – Jogos de hoje na TV

Mirassol x Inter de Limeira – 11h – Sportv e Premiere

Palmeiras x Ferroviária – 16h – Globo, Sportv e Premiere

Bragantino x Santo André – 19h – Sportv e Premiere

São Caetano x Corinthians – 19h – Premiere

Carioca – Jogos de hoje na TV

Portuguesa x Volta Redonda – 15h30 – PPV do Carioca

Flamengo x Fluminense – 18h – PPV do Carioca

Mineiro – Jogos de hoje na TV

Cruzeiro x Athletic – 16h – Globo, Sportv e Premiere

Gaúcho – Jogos de hoje na TV

Internacional x Ypiranga – 20h – Premiere

Aimoré x São José – 20h – Premiere

São Luiz x Novo Hamburgo – 22h – Premiere

Mato-Grossense – Jogos de hoje na TV

União x Poconé – 10h – Globo (MT)

Dourados x Operário-MS – 16h – Sul Mato-Grossense – Globo (MS)

Paraense – Jogos de hoje na TV

Carajás x Paysandu – 10h30 – TV Cultura (PA)

Potiguar – Jogos de hoje na TV

Globo x Américan-RN – 16h – Band (RN)

Pernambucano

Santa Cruz x Sport – 16h – Globo e Premiere

Goiano

Aparecidense x Goiás – 16h – Globo (GO)

Campeonatos Internacionais

Inglês

Southampton x Brighton – 09h – ESPN Brasil

Leicester x Sheffield – 11h – ESPN Brasil

Arsenal x Tottenham – 13h30 – ESPN Brasil

Manchester United x West Ham – 16h15 – ESPN Brasil

Espanhol

Celta de Vigo x Ath. Bilbao – 10h – Star Hits

Granada x Real Sociedad – 12h15 – Star Hits

Eibar x Villarreal – 14h30 – Star Hits

Sevilla x Betis – 17h -ESPN

Holandês

PSV x Feyenoord – 10h30 – Fox Sports

Zwolle x Ajax – 12h45 – Fox Sports

Italiano

Bologna x Sampdoria – 08h30 – Estádio TNT

Torino x Inter de Milão – 11h – TNT e Estádio TNT

Parma x Roma – 11h – Bandsports e Estádio TNT

Cagliari x Juventus – 14h -Band, Sportv e Estádio TNT

Milan x Napoli – 16h45 -Bandsports e Estádio TNT

Alemão

As partidas da Bundesliga possuem transmissão do aplicativo Onefootball. Assim, para assistir, você precisa baixar em seu celular. Se preferir, pode acessar através do site oficial da plataforma.

Bayer Leverkusen x Arminia – 09h30

RB Leipzig x Eintracht Frankfurt – 11h30

Stuttgart x Hoffenheim – 14h – Band

Francês

Assim como o Campeonato Alemão, as partidas da Ligue 1 também possuem transmissão do aplicativo Onefootball. Então, para assistir, você precisa baixar em seu celular.

Nimes x Montpellier- 09h

Lorient Bretagne x Nice – 11h

Lens x Metz – 11h

Dijon x Bordeaux – 11h

Rennes x SC Strasbourg – 11h

Monaco x Lille – 13h05

PSG x Nantes – 17h

Argentino

Boca Juniors x River Plate – 18h – Fox Sports

