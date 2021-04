Patrocinense x Boa Esporte: como assistir e horário do jogo [1-4]

Patrocinense e Boa Esporte se enfrentam nesta quinta-feira (1), em duelo válido pela 6ª rodada do Campeonato Mineiro 2021. Na parte de baixo da tabela, ambas equipes precisam dos três pontos para conseguirem uma vaga no G-8. A bola rola às 16h (horário de Brasília) no Estádio Pedro Alves do Nascimento, em Patrocínio, Minas Gerais.

Como assistir ao vivo Patrocinense e Boa Esporte ?

O site da Federação Mineira de Futebol – www.futebolmineiro.tv.br – exibe o confronto ao vivo a partir das 16h (horário de Brasília), desta quinta-feira (1). No entanto, o duelo entre Patrocinense e Boa Esporte não terá exibição da tv aberta e nem da tv fechada. A transmissão pela FMF será única e exclusiva.

Onde e quando será Patrocinense e Boa Esporte?

O duelo desta quinta-feira, 1 de abril, terá mando de campo da equipe da Patrocinense. Por isso, o confronto válido pela 6ª rodada do Campeonato Mineiro 2021 será realizado no Estádio Pedro Alves do Nascimento, em Patrocínio, Minas Gerais, a partir das 16h (horário de Brasília).

Os donos da casa precisam da vitória para escaparem da parte de baixo da tabela e sonharem com uma vaga no G-8. O CAP está em nono lugar e com cinco pontos, está a um da zona do rebaixamento. O triunfo pode dar um alívio para o clube, principalmente pois enfrenta um concorrente direto da parte de baixo.

Assim como a Patrocinense, a equipe do Boa Esporte briga desesperadamente pelos três pontos. Uma posição atrás que o rival desta quinta, o Boa está em décimo com a mesma pontuação do Uberlândia, primeira equipe no Z-4. No entanto, o clube do Estrelão Vermelho de Minas fica à frente por conta do saldo de gols: -2 a -6.

Tabela da 6ª rodada do Campeonato Mineiro

Uberlândia x América-MG – 11h

Pouso Alegre x URT -15h30

Cruzeiro x Tombense – 16h

Patrocinense x Boa Esporte – 16h

Coimbra x Athletic Club – 17h30

Caldense x Atlético MG – 17h30

