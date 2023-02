Pernambucano: onde assistir Salgueiro x Porto hoje e horário (28/02)

Válido pela décima rodada do Campeonato Pernambucano, o duelo entre Salgueiro e Porto será disputado nesta terça-feira, a partir das 16h30 (horário de Brasília) no Estádio Cornélio de Barros Muniz, na cidade de Salgueiro durante a primeira fase da competição estadual.

Os anfitriões ocupam a quinta posição com 12 pontos, vindo de vitória em cima do Belo Jardim. Os visitantes estão em décimo lugar com 9 pontos, vindo de empate com o Sport

Onde vai passar jogo do Salgueiro x Porto hoje ao vivo

O jogo do Salgueiro e Porto hoje tem transmissão no pay-per-view Nosso Futebol e DAZN.

A partida do Campeonato Pernambucano nesta terça-feira não vai passar em nenhum canal de TV aberta. O torcedor só tem como assistir pelo pay-per-view Nosso Futebol, disponível entre as operadoras da Sky, Claro e o DirecTV GO por valor extra na mensalidade.

Isso significa que o torcedor deve comprar o pacote de canais de futebol. Mas cada operadora oferece o seu valor pelo produto.

Outra opção é o DAZN, serviço de streaming para assinantes. Por R$ 34,90, o torcedor tem acesso ao conteúdo de esportes na plataforma.

Horário : 16h30 (horário de Brasília)

: 16h30 (horário de Brasília) TV : Nosso Futebol

: Nosso Futebol LiveStream: DAZN

Escalações:

Escalação do Salgueiro: César Tanaka; Marcel, Gustavo Silva, Luís Eduardo, Wesley; Gaspar, Hebert, Samuel; Bartolomeu, Keisén e André.

Escalação do Porto: Henrique; Pedrão, Carioca, Cleberson Varane, Danielzinho; Rafael, Danilo, Geyson, Edvaine; Tharcysio e Fábio Bahia.

Como funciona o Pernambucano?

O Campeonato Pernambucano é realizado em quatro etapas em 2023: a primeira, segunda fase, semifinal e a final.

A primeira fase conta com 13 equipes por treze rodadas em turno único. Somente o primeiro e segundo colocado avançam direto para a semifinal, enquanto do 3º ao 6º lugar na tabela vão para a segunda fase. Os quatro últimos serão rebaixados para a segunda divisão do Pernambucano.

Pela semifinal, o primeiro e segundo colocado disputam contra os dois vencedores da segunda fase, onde também acontece em jogo único. A final é jogada entre os dois ganhadores da semifinal em ida e volta.

Décima rodada do Campeonato Pernambucano

Além da partida entre Salgueiro e Porto, a décima rodada do Campeonato Pernambucano apresenta outros embates na semana.

DOMINGO, 26/02:

Belo Jardim 1 x 2 Central

Afogados 1 x 1 Maguary

Caruaru City 0 x 3 Sport

TERÇA-FEIRA, 28/02:

Salgueiro x Porto - 16h30 (Horário de Brasília)

SÁBADO, 04/03:

Retrô x Petrolina - 15h (Horário de Brasília)

Íbis x Náutico - Sem data

