Clara Chía Marti: idade e quem é a namorada Gerard Piqué, ex de Shakira

O relacionamento do ex-jogador de futebol Gerard Piqué e da cantora Shakira era um dos mais badalados do mundo dos famosos. O casal parecia feliz e teve dois filhos juntos. No entanto, nos últimos tempos o ex-casal apareceu em diversas polêmicas. Após rumores sobre traição com Clara Chía Marti que tomaram os tabloides, o casamento dos dois chegou ao fim.

Hoje, Shakira bota a boca no trombone sobre o assunto e até música lançou para criticar o ex. No meio de toda essa confusão está Clara Chía Marti, pivô da separação e que agora namora com o ex-atleta.

Quem é Clara Chía Marti?

Clara Chía Marti tem 23 anos de idade e é 12 anos mais nova que Piqué, que tem atualmente 35 anos. A jovem começou a trabalhar na Kosmos, produtora de Gerard Piqué, enquanto ainda estudava Relações Públicas.

¡La revista @hola publicó estas fotografías recientes de Gerard Piqué y su nueva novia de 23 años, Clara Chía Martí, asistiendo a una boda de un amigo del futbolista! 😱❤️🕺🏻💃🏻📺 #VLA pic.twitter.com/qYnO1KHy1u — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) August 24, 2022

De acordo com The Sun, Clara Chía Marti trabalhava em eventos da empresa de comunicação do ex-jogador de futebol quando o conheceu. O jornal revelou também que eles se relacionaram durante meses antes de serem descobertos. Apesar de manterem o romance em segredo, quem os conhecia de perto sabia o que estava acontecendo.

Os primeiros rumores sobre as traições de Piqué surgiram no meio do ano passado, pouco depois ele e Shakira anunciaram oficialmente a separação. Piqué continua com Clara Chía Marti, mas os dois mantém a relação completamente privada. Algumas fotos do casal circulam a internet, mas a maior parte delas foram tiradas por paparazzi ou curiosos.

O jogador não posta foto com a namorada em suas redes sociais. Ele a segue no Instagram, mas a conta de Clara é fechada e eles também não trocam juras de amor publicamente em comentários de publicações. Apesar da discrição, eles são vistos em eventos de vez em quando, como a partida entre o Barcelona e o Almería pela La Liga em novembro de 2022.

😘 El primer beso de @3gerardpique tras el homenaje ❤️ El central compartió este día tan especial con sus seres queridos 🎥 Imagen @Gol 📺 #DirectoGol pic.twitter.com/huKShvxHB5 — Directo Gol (@DirectoGol) November 5, 2022

Clara Chía Marti Instagram

A conta no instagram de Clara Chía Marti desperta a curiosidade de muita gente. A jovem tem um perfil privado que é seguido por Gerard Piqué e usa o @clarachia5. Há várias contas falsas abertas da jovem circulando pela internet, mas esta é a única seguida por Piqué. O perfil conta com apenas 5 publicações, apenas 175 seguidores e 176 contas seguidas.

Separação de Piqué e Shakira

Piqué e Shakira tiveram um relacionamento que durou mais de uma década. Eles se conheceram em 2010, durante Copa do Mundo da África do Sul. Alguns anos mais tarde, em 2013, nasceu o primeiro filho do casal, Milan. Dois anos depois, em 2015, nasceu Sasha, o segundo herdeiro da dupla.

A separação ocorreu em junho de 2022 e hoje os dois trocam farpas em público. Shakira lançou agora no começo de 2023 "BZRP Music Sessions Vol. 53", em que destrincha o casamento com o ex-jogador. Na letra da música de Shakira, ela critica o ex-marido, fala sobre a traição, a sogra e ainda cita Clara Chía Marti.

De acordo com o programa espanhol Socialite, que o pontapé para a descoberta da traição foi por conta de um pote de geleia. Ao voltar de uma viagem, Shakira encontrou o pote consumido, porém, sabia que o marido não gostava do produto e por isso descobriu que Piqué havia levado alguém em casa durante sua ausência.

