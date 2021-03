Portimonense x Porto: onde assistir e possíveis escalações (20/03)

Portimonense e Porto se enfrentam neste sábado (20) a partir das 15h (horário de Brasília), no Estádio Municipal de Portimão, em jogo da 24ª rodada do Campeonato Português. Se vencer, equipe do Porto diminui a diferença com o líder da competição. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Portimonense x Porto: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal ESPN Brasil. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadores de TV por assinatura.

SKY: 198

CLARO/NET : 70

VIVO: 462

OI TV: 160

Como estão as equipes na temporada?

Em 13º com vinte e três pontos, o time do Portimonense precisa do resultado positivo em seu favor neste sábado para, assim, escapar da zona de rebaixamento. Ao todo, venceu seis jogos, empatou cinco e perdeu doze. Então, no confronto de hoje, não possui novas baixas no elenco.

O Porto aparece em segundo lugar com cinquenta e um, ou seja, dez pontos de diferença com o líder Sporting. Se vencer e o rival perder na rodada, diminui a diferença entre os dois. Dessa maneira, em seu plantel, Mouhamed Mbaye e Marcano são desfalques no time.

Possíveis escalações de Portimonense x Porto

Provável Portimonense: Samuel; Moufi, Willyan, Maurício, Anzai; Dener, Ewerton, Poha; Boa Morte, Anderson de Oliveira, Beto.

Possível Porto: Marchesín; Manafá, Mbemba, Pepe, Sanusi; Oliveira, Corona, Uribe, Otavio; Marega, Taremi.

Últimos jogos

Ademais, ambas as equipes entraram em campo pela última vez no fim de semana pela 23ª rodada do Campeonato Português. No sábado (13), o Portimonense foi derrotado pelo Santa Clara por 2 a 0.

Por outro lado, o Porto venceu o Paços de Ferreira por 2 a 0 no domingo (14).

