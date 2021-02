Porto x Boavista: onde assistir ao jogo do Campeonato Português (13/02)

Fechando a décima nona rodada do Campeonato Português neste sábado (13), Porto e Boavista disputam os três pontos às 17h30, no Estádio do Dragão. Uma equipe segue em busca da liderança, enquanto a outra precisa somar pontos para escapar do rebaixamento. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Porto x Boavista: onde assistir?

A partida tem transmissão ao vivo do canal ESPN, na tv fechada, às 17h30 (Horário de Brasília).

+ Champions League 2021: o que sabemos sobre a competição

Possíveis escalações de Porto x Boavista

Corona foi expulso na última partida do Campeonato e por isso cumpre suspensão. Enquanto isso, Marcano, Mbaye, Otávio e Nanu continuam no departamento médico.

Possível Porto: Marchesín; Manafá, Mbemba, Pepe, Sarr; Oliveira, Uribe, Corona, Díaz; Marega, Taremi.

Do outro lado, o Boavista também possui uma baixa por cartão vermelho. Sendo assim, Javi García está fora por uma partida.

- PUBLICIDADE. -

Possível Boavista: Léo; Devenish, Ricardo Mangas, Rami, Awaziem; Paulinho, Pérez, Santos, Elis, Gustavo; Njie

Confira os jogos da rodada do Campeonato Português

Além disso, a décima nona rodada do Campeonato Português também traz outras partidas. Então, veja os horários dos jogos de hoje.

Famalicão 0 x 0 B-SAD

Nacional x Farense – 12h30

Vitória x Rio Ave – 15h

Portimonense x Gil Vicente – Domingo – 12h

Santa Clara x Braga – Domingo – 14h30

Moreirense x Benfica – Domingo – 17h15

Sporting x P. Ferreira – Segunda-feira – 17h15

Tondela x Marítimo – Terça-feira – 14h45

Como estão as equipes nesta temporada?

Em segundo lugar do Campeonato Português com quarenta pontos, o time do Porto continua vivo na briga pela liderança, portanto se vencer hoje, diminui a diferença para cinco. Dessa maneira, venceu doze jogos, empatou quatro e perdeu dois. Por fim, vai enfrentar a Juventus nas oitavas da Champions League.

Por outro lado, o Boavista vive uma situação complicada na temporada. Em 17ª posição com catorze, o time ocupa a zona de rebaixamento e precisa escapar de qualquer maneira. Assim, se bater o Porto, pula duas posições, mas precisa contar também com tropeços dos adversários.