Premiação da Bola de Ouro 2021: onde assistir ao vivo e horário (29/11)

A cerimônia da Bola de Ouro 2021 acontece nesta segunda-feira, 29 de novembro, a partir das 16h30 (horário de Brasília), no Théâtre du Chatelet, em Paris, a capital da França. Idealizado pela revista francesa France Football, o evento premia o melhor jogador e jogadora da temporada. Dessa maneira, saiba onde assistir ao vivo a premiação da Bola de Ouro.

Onde assistir a premiação da Bola de Ouro 2021?

A grande festa da Bola de Ouro hoje terá transmissão ao vivo do canal ESPN Brasil, na TV fechada para todo o Brasil, ou seja, apenas em operadoras por assinatura como a Sky, Claro, Vivo e Oi.

Se você não tem televisão por assinatura mas quer assistir, pode acompanhar através da plataforma de streaming Star +, do grupo Disney, disponível por assinatura no site oficial ou aplicativos. A emissora irá reproduzir o evento no aplicativo.

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

TV: ESPN Brasil

LiveStream: Star+ pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Quem são os jogadores finalistas ao prêmio Bola de Ouro 2021?

- PUBLICIDADE -

Trinta jogadores foram indicados na categoria melhor jogador do Bola de Ouro, ou Ballon D’Or como também é conhecido. Na lista estão Lionel Messi, Neymar, Karim Benzema, Donnarumma e Cristiano Ronaldo.

Todos os anos, a revista France Football indica jogadores e jogadoras para disputar o prêmio de melhor da temporada. Além disso, goleiros sub-21 e profissionais também são categorias.

No ano passado, a premiação não aconteceu por conta da pandemia. A última edição aconteceu em 2019, com Lionel Messi campeão enquanto ainda era jogador do Barcelona na categoria melhor jogador do mundo, tornando-se o maior ganhador do prêmio com seis troféus já conquistados, em 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 e 2019.

Confira a lista completa de indicados no Bola de Ouro em 2021 para melhor jogador da temporada.

Riyad Mahrez (Manchester City e Argélia)

N’Golo Kanté (Chelsea e França)

Erling Haaland (Borussia Dortmund e Noruega)

Leonardo Bonucci (Juventus e Itália)

Mason Mount (Chelsea e Inglaterra)

Harry Kane (Tottenham e Inglaterra)

Gianluigi Donnarumma (PSG e Itália)

Karim Benzema (Real Madrid e França)

Raheem Sterling (Manchester City e Inglaterra)

Nicolo Barella (Inter de Milão e Itália)

Lionel Messi (PSG e Argentina)

Bruno Fernandes (Manchester United e Portugal)

Pedri (Barcelona e Espanha)

Luka Modric (Real Madrid e Croácia)

Giorgio Chiellini (Juventus e Itália)

Kevin De Bruyne (Manchester City e Bélgica)

Neymar (PSG e Brasil)

Rúben Dias (Manchester City e Portugal)

Lautaro Martínez (Inter de Milão e Argentina)

Simon Kjaer (Milan e Dinamarca)

Robert Lewandowski (Bayern de Munique e Polônia)

Jorginho (Chelsea e Itália)

Mohamed Salah (Liverpool e Egito)

César Azpilicueta (Chelsea e Espanha)

Romelu Lukaku (Chelsea e Bélgica)

Cristiano Ronaldo (Manchester United e Portugal)

Gerard Moreno (Villarreal e Espanha)

Phil Foden (Manchester City e Inglaterra)

Kylian Mbappé (PSG e França)

Luis Suárez (Atlético de Madrid e Uruguai)

Confira todas as categorias de indicados no Bola de Ouro de 2021

Como funciona o prêmio Bola de Ouro?

Conhecida como Ballon d’Our, a competição Bola de Ouro premia com troféu em forma de bola dourada o jogador escolhido como o melhor da última temporada.

A premiação foi criada em 1956 pela revista francesa France Football onde indicava somente atletas europeus aos títulos, passando a incluir jogadores de outros continentes a partir de 2007. Com a criação do FIFA The Best, os dois prêmios se uniram. Mas, em 2015, a premiação decidiu se separar da FIFA mais uma vez para celebrar o futebol em jogadores e jogadores.

Jornalistas escolhidos pela revista francesa votam em seus indicados ao prêmio, sendo apenas três escolhas entre os seleonados. Ao todo, são 200 profissionais, selecionando então apenas 30 da lista no masculino e 20 no feminino.