Campeonato Paulista 2021: FPF planeja a volta do Estadual

Ainda sem previsão para o retorno do Paulistão 2021, a Federação Paulista de Futebol planeja realizar mais uma reunião com o Ministério Público, na tentativa de conseguir uma autorização para a volta das partidas. O governador João Doria (PSDB) anunciou o decreto da fase emergencial e proibiu a realização de jogos no Estado de São Paulo, desde o dia 15 de março, como medida de contenção da pandemia de Covid-19. Mas então, quando volta o Campeonato Paulista 2021?

Quando volta o Campeonato Paulista 2021?

A ideia da FPF é que o Ministério Público libere os jogos, para que algumas partidas do Campeonato Paulista 2021 já ocorram nesta semana. Médicos dos clubes desenvolveram um novo protocolo, em que indicam a diminuição de funcionários nas partidas, assim como sugerem a criação de “bolhas” para manter as delegações. Outra novidade seria jogos após às 20h, horário que inicia o toque de recolher no Estado, como forma de diminuir as aglomerações próximas aos estádios.

O atual decreto vigente no Estado vai até o dia 11 de abril. No entanto, existe a possibilidade do governo prorrogar a validade das regras, caso o número de mortes e infectados pela Covid-19 não reduza drasticamente. Diante deste cenário, o plano da FPF é, pelo menos, adiantar partidas de clubes com calendários mais apertados. São eles: Palmeiras, Santos, São Paulo, Palmeiras e RB Bragantino.

Entretanto, a entidade reconhece a dificuldade da liberação para essa semana. Por isso trabalha com a possibilidade de conseguir realizar os jogos a partir do dia 12, caso as medidas da fase emergencial sejam prorrogadas.

A FPF realizou duas partidas do Campeonato Paulista 2021 fora do Estado para “desafogar” o calendário dos clubes. O município de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, recebeu os jogos, Mirassol x Corinthians e São Bento x Palmeiras, no Estádio Raulino de Oliveira. No entanto, atualmente a entidade não tem conseguido encontrar novos locais para a realização das partidas. Os paulistas também procuraram Minas Gerais como possível destino, mas o governo local proibiu.

Quando terminará o Paulistão?

A Federação Paulista de Futebol trabalha na possibilidade de encerrar o Paulistão até a data oficial, dia 23 de maio. Visto que o Campeonato Brasileiro começa na semana seguinte e a CBF tem sinalizado que não mudará o calendário da competição. No entanto, para que o Estadual termine na data prevista, os jogos precisam retornar o mais rápido possível e há possibilidade de uma maratona de confrontos.

Para retornar com o Campeonato Paulista 2021, a FPF espera um sinal positivo do MP, mas também precisará da autorização do governo estadual. Embora as expectativas não sejam tão positivas, a entidade espera que com o aval do Ministério Público, o governador João Dória libere os jogos.

